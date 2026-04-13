Mesajul liderului UDMR Kelemen Hunor după eșecul lui Viktor Orbán

La scurt timp după aflarea rezultatelor din Ungaria, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a postat un mesaj surprinzător. Acesta a felicitat Partidul Tisza și pe liderul acestuia, Péter Magyar, chiar dacă în timpul campaniei electorale l-a susținut pe Viktor Orbán.

În mesajul său, Kelemen Hunor a amintit de mobilizarea care a avut loc în timpul scrutinului, precizând că „alegerile din Ungaria au avut loc cu o participare record ridicată”.

„Alegerile din Ungaria au avut loc cu o participare record ridicată. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât şi din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Partidul Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!”, a scris, duminică noapte, Kelemen Hunor, liderul UDMR, după ce Viktor Orbán

Kelemen Hunor, sprijin pentru Viktor Orbán

Reamintim faptul că, în timpul campaniei electorale, Kelemen Hunor și-a exprimat sprijinul pentru Viktor Orbán, acesta participând la mitingul electoral organizat la Debrețin.

Liderul Viktor Orbán a suferit o înfrângere istorică în alegerile parlamentare din Ungaria. Acesta a pierdut puterea după 16 ani dominați de partidul său, Fidesz.

Potrivit datelor oficiale, după numărarea a peste 98% din voturi, Tisza a câștigat 138 de mandate din totalul de 199, depășind pragul de două treimi necesar pentru modificarea Constituției.

