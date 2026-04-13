Mesajul liderului UDMR Kelemen Hunor după eșecul lui Viktor Orbán

La scurt timp după aflarea rezultatelor din Ungaria, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a postat un mesaj surprinzător. Acesta a felicitat Partidul Tisza și pe liderul acestuia, Péter Magyar, chiar dacă în timpul campaniei electorale l-a susținut pe Viktor Orbán.
În mesajul său, Kelemen Hunor a amintit de mobilizarea care a avut loc în timpul scrutinului, precizând că „alegerile din Ungaria au avut loc cu o participare record ridicată”.
„Alegerile din Ungaria au avut loc cu o participare record ridicată. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât şi din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Partidul Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!", a scris, duminică noapte, Kelemen Hunor, liderul UDMR, după ce Viktor Orbán
Kelemen Hunor, sprijin pentru Viktor Orbán
Reamintim faptul că, în timpul campaniei electorale, Kelemen Hunor și-a exprimat sprijinul pentru Viktor Orbán, acesta participând la mitingul electoral organizat la Debrețin.
Liderul Viktor Orbán a suferit o înfrângere istorică în alegerile parlamentare din Ungaria. Acesta a pierdut puterea după 16 ani dominați de partidul său, Fidesz.
Potrivit datelor oficiale, după numărarea a peste 98% din voturi, Tisza a câștigat 138 de mandate din totalul de 199, depășind pragul de două treimi necesar pentru modificarea Constituției.
Eu observ că pe pagina principală a Observatorului Prahovean apar din ce în ce mai puține articole/știri legate de Prahova. De exemplu, în ultimele două zile, la o privire sumară, doar 30-35% dintre știri sunt despre Prahova sau Ploiești. Mai bine vă schimbați numele, știm și noi o treabă și căutăm știri locale în altă parte. Ați ajuns să scrieți articole și despre ce se întâmplă în afara țării. Pentru internaționale avem unde să citim.
În ultimele două zile a fost Paștele. Publicațiile naționale relatează știri internaționale, publicațiile locale au multe știri naționale și internaționale (avem rubrică de „internaționale”). De obicei, de Sărbători așa se întâmplă. Cu toate acestea, Observatorul Prahovean nu a ratat nimic din ce s-a întâmplat în Prahova zilele acestea.
În plus, în perioadele „de lucru”, când instituțiile răspund la telefoane, când se lucrează, peste 80% din conținutul nostru este local. Și astăzi mai este încă sărbătoare.
Paște fericit, cu lumină în suflet și în gânduri!