UPDATE: Primele rezultate ale alegerilor din Ungaria: Peter Magyar (Tisza) în fața lui Viktor Orban (Fidesz)

Au apărut primele rezultate parțiale oficiale ale alegerilor din Ungaria. Procentele vehiculate până acum în online au avut la baza rezultatele sondajelor preelectorale. Atenție, acestea nu sunt exit-poll-uri.
Potrivit cercetărilor preelectorale, Tisza (Peter Magyar) a fost susținut de 55% dintre alegători, față de 38% pentru partidul de guvernământ Fidesz al prim-ministrului Viktor Orbán. Sondajul a fost realizat de institutul de sondaje 21 Research Centre în zilele premergătoare alegerilor de duminică.
UPDATE 22.25: Premierul Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea
Viktor Orbán a ținut un discurs la sediul Fidesz și afirmat că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscând înfrângerea.
El a spus că a felicitat partidul câștigător și recunoaște că rezultatul este dureros pentru Fidesz. Magyar anunțase acest lucru ceva mai devreme.
După numărarea a 60% din voturi, proiecția pentru parlamentul cu 199 de mandate arată așa:
- Tisza: 136 de mandate
- Fidesz: 56 de mandate
- Mi Hazánk (Patria Noastră): 7 mandate
Dacă rezultatele se confirmă în final, Tisza va avea majoritate constituțională, care îi va permite să facă schimbări majore pentru a înlocui sistemul Fidesz.
Primele rezultate parțiale oficiale
21.50: Tisza și-a mărit numărul de mandate, după procesarea a 29,21% din procesele verbale.
Proiecția pe baza numărătorii, pentru parlamentul cu 199 de mandate, arată astfel:
- Tisza: 132 de mandate
- Fidesz: 59 de mandate
- Mi Hazánk (Patria Noastră): 8 mandate
Pentru a avea o majoritate de două treimi, care i-ar permite să schimbe sistemul Fidesz, Tisza ar avea nevoie de 133 de mandate.
Tisza conduce clar în votul din circumscripțiile uninominale, adunând 95 de mandate, față de cele 11 ale Fidesz. La votul pe liste, Tisza conduce de asemenea cu 50,35% din voturi la 41,03%, dar adună mai puține mandate decât Fidesz: 37 față de 48 – un efect al sistemului electoral maghiar.