Viktor Orban pierde puterea în Ungaria după 16 ani. Înfrângere istorică pentru Fidesz

Liderul naționalist Viktor Orbán a suferit o înfrângere istorică în alegerile parlamentare din Ungaria, pierzând puterea după 16 ani dominați de partidul său, Fidesz. Rezultatele arată o schimbare radicală de direcție politică, cu opoziția reunită în jurul formațiunii Tisza, condusă de Péter Magyar, obținând o majoritate covârșitoare.

Potrivit datelor oficiale, după numărarea a peste 98% din voturi, Tisza a câștigat 138 de mandate din totalul de 199, depășind pragul de două treimi necesar pentru modificarea Constituției. În schimb, Fidesz a fost redus la doar 55 de mandate, echivalentul a aproximativ 27% din Parlament. În legislativ a mai intrat și partidul de extremă-dreapta Mi Hazánk, cu 6 mandate.

Înfrângerea a fost recunoscută rapid de Viktor Orbán, care le-a transmis susținătorilor că rezultatul este „clar și dureros” și a felicitat partidul câștigător. El a anunțat că Fidesz va continua să servească Ungaria din opoziție.

Alegerile au înregistrat o prezență record de cel puțin 77,8%, semn al unei mobilizări masive a electoratului. În Budapesta, considerată un bastion anti-Orbán, rezultatul a fost întâmpinat cu entuziasm, mulțimea scandând „S-a terminat!” și „Rușilor, plecați acasă!”, în contextul relațiilor apropiate dintre guvernul Orbán și Rusia.

Victoria opoziției vine pe fondul unei nemulțumiri tot mai mari în rândul populației, alimentată de stagnarea economică, creșterea costului de trai și acuzațiile de corupție la adresa guvernului. Deși Orbán a fost mult timp considerat un model pentru naționaliștii conservatori, sprijinul popular s-a erodat vizibil în ultimii ani.

Schimbarea de putere de la Budapesta ar putea avea consecințe majore pe plan internațional. Noul lider, Péter Magyar, a anunțat deja că Ungaria va deveni un aliat mai activ în cadrul Uniunea Europeană și NATO, promițând o politică externă mai cooperantă. Primele sale vizite externe sunt programate la Varșovia, Viena și Bruxelles.

De asemenea, noul guvern ar putea debloca decizii importante la nivel european, inclusiv sprijinul financiar pentru Ucraina, blocat până acum de Budapesta. În același timp, schimbarea ar putea duce la aderarea Ungariei la Parchetul European și la renunțarea la politica de veto frecvent utilizată de fostul executiv.

Pe plan geopolitic, plecarea lui Orbán reprezintă o pierdere importantă pentru Vladimir Putin, Ungaria fiind până acum unul dintre principalii săi aliați din interiorul UE. Relațiile apropiate dintre Budapesta și Moscova au fost criticate intens, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al acuzațiilor privind blocarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei.

Rămâne însă de văzut în ce măsură Péter Magyar va produce o ruptură totală față de politica fostului regim. Fost membru al Fidesz și politician conservator, acesta ar putea adopta o linie mai echilibrată, menținând unele poziții tradiționale, dar fără a mai bloca deciziile europene.