Cine este Péter Magyar, fostul aliat al lui Viktor Orbán, ajuns să-l înlocuiască după 16 ani

Ascensiunea lui Péter Magyar reprezintă una dintre cele mai spectaculoase răsturnări de situație din politica europeană recentă. În doar doi ani, fostul apropiat al lui Viktor Orbán a reușit să devină principalul său adversar și, în final, liderul care a pus capăt dominației de 16 ani a acestuia.

- Publicitate -

Péter Magyar nu este un outsider clasic. Dimpotrivă, el a făcut parte din nucleul sistemului construit de Fidesz. A fost membru al Fidesz încă din perioada studenției și a avut legături strânse cu cercurile de putere de la Budapesta. Fosta sa soție, Judit Varga, a fost ministru al Justiției, iar el însuși a ocupat funcții importante în administrație, inclusiv în domeniul afacerilor europene.

Până în 2022, Magyar era încă prezent în primul rând la discursurile lui Orbán. Însă, în culise, devenise tot mai critic la adresa sistemului. El avea să spună ulterior că era considerat „opoziția eternă” din interiorul partidului.

- Publicitate -

Momentul de ruptură și ascensiunea rapidă

Ruptura decisivă s-a produs la începutul anului 2024, pe fondul unui scandal major legat de grațierea care a zguduit scena politică din Ungaria. Într-o apariție devenită virală, Magyar a denunțat public sistemul Orbán, afirmând că nu mai poate face parte dintr-un mecanism corupt.

Deși inițial susținea că nu are ambiții politice, la scurt timp a organizat un prim miting care a atras zeci de mii de oameni. A preluat conducerea partidului Tisza, până atunci aproape necunoscut, și l-a transformat rapid într-o forță politică majoră.

Ascensiunea sa a fost alimentată și de statutul de „fost inițiat”, care i-a conferit credibilitate în rândul alegătorilor dezamăgiți de Fidesz. Analiștii au remarcat că Magyar pare, în multe privințe, „un Orbán de acum 20 de ani”, dar fără povara guvernării.

- Publicitate -

Politician conservator cu mesaj pro-european

În vârstă de 45 de ani, Péter Magyar provine dintr-o familie influentă de juriști și a studiat dreptul la Budapesta. A lucrat ca avocat și diplomat, iar o perioadă a locuit la Bruxelles.

Din punct de vedere ideologic, el rămâne un conservator, însă promovează o orientare mai clar pro-occidentală decât fostul său mentor. A promis întărirea relațiilor cu Uniunea Europeană și NATO, dar fără a abandona complet unele teme tradiționale, precum opoziția față de imigrație.

Programul său include reformarea serviciilor publice, în special sănătatea și educația, și combaterea corupției, pe care o descrie drept „prezentă peste tot”.

- Publicitate -

Campanie intensă

Magyar s-a remarcat ca un comunicator eficient, atât pe rețelele sociale, cât și în contact direct cu alegătorii. A străbătut țara într-o campanie maraton, cu până la șapte discursuri pe zi, inclusiv în zone tradițional dominate de Fidesz.

Un moment simbolic a fost marșul de 300 de kilometri de la Budapesta până la granița cu România, prin care a încercat să transmită un mesaj de unitate națională.

Sloganul său „Acum” inspirat din retorica revoluționară a secolului al XIX-lea, a subliniat ideea de urgență a schimbării.

- Publicitate -

Controverse

Ascensiunea rapidă nu a fost lipsită de controverse. Fosta sa soție l-a acuzat de violență domestică, acuzații pe care Magyar le-a respins, vorbind despre o campanie de denigrare. De asemenea, a susținut că a fost ținta unor tentative de compromitere „în stil rusesc”.

Cu toate acestea, nici atacurile politice, nici scandalurile nu i-au diminuat semnificativ popularitatea. Dimpotrivă, pentru o parte a electoratului, acestea i-au consolidat imaginea de politician dispus să înfrunte sistemul.