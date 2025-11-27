- Publicitate -
CSM a dat aviz negativ pentru reforma pensiilor magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ pentru noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Avizul este unul consultativ, iar Guvernul își poate asuma răspunderea în continuare pe propunerea legislativă.

Președința Înaltei Curți de Casație și Justiție Lia Savonea a anunțat, joi, pentru Digi24, că va da „un vot categoric împotrivă”, la ședința CSM. Proiectul va merge „mai departe pe traiectorie”, a declarat Radu Marinescu. Vicepreședintele CSM Claudiu Sandu a explicat că toate instanțele și parchete au votat negativ noua inițiativă a Executivului, iar ministrul Justiției s-a abținut la vot. El a adăugat că nu s-a pus în discuție vreun protest al magistraților.

Întrebat dacă există un conflict între puterea judecătoarească și executivă, Claudiu Sandu a răspuns: „Nu există niciun conflict propriu-zis”.

„După cum chiar dumneavoastră ați spus ministrul Justiției s-a abținut, nici măcar nu a votat pentru. Nu se poate vedea un conflict. E o chestiune serioasă. La acest moment, sunt discuții în jurul unui proiect de lege, în limitele competenței noastre constituționale.

Ceea ce vreau să vă mai spun este că, urmare a consultărilor pe care le-am avut cu colegii în țară, atât procurorii, cât și judecătorii au recomandat această avizare negativă a acestui proiect de lege, astfel încât și noi, fiind un organ ales și nu numit, suntem cumva datori colegilor noștri să respectăm voința”, a completat vicepreședintele CSM, citat de Digi24.

Avizarea negativă a reformei pensiilor magistraților era așteptată dar pasul a fost legal urmat. Acum, săptămâna viitoare, Guvernul își poate asuma, în Parlament, răspunderea pentru inițiativa legislativă.

