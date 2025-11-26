- Publicitate -
România nu mai riscă să piardă fondurile europene

Corina Matei


Marți, 25 noiembrie 2025, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit. Deocamdată  Comisia Europeană nu va propune suspendarea fondurilor europene.

Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de România, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii Europene. Ca urmare, procedura de deficit excesiv (EDP), aplicatã din aprilie 2020, rămâne deschisă (în suspensie), dar suspendarea fondurilor europene a fost îngheţată”, a transmis, printr-un comunicat de presă, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Astăzi am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene”, a scris și premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ilie Bolojan a mai precizat că, pentru România, acest semnal este unul foarte bun și a explicat ce înseamnă această decizie pentru țara noastră. El a spus că aceasta este confirmarea faptului că măsurile luate au fost eficiente. Un alt aspect important este faptul că România nu intră în sancțiuni.

Deficitul începe să scadă

Deficitul începe să scadă și tendința se menține în următorii ani. Cheltuielile sunt ținute sub control și rămân aproape de plafonul recomandat. Continuăm investițiile finanțate din fonduri europene”, a mai scris prim-ministrul.

Mulțumesc comisarului Dombrovskis pentru dialogul constant și pentru sprijinul arătat României în acest proces dificil.

Este o veste bună și o confirmare a faptului că direcția în care am mers a fost una corectă. În ultimele luni am luat decizii dificile, dar necesare. Astăzi vedem primele rezultate: România își recâștigă credibilitatea.

În același timp, mesajul Comisiei este clar: trebuie să continuăm pe acest drum.

Asta înseamnă să ducem mai departe măsurile planificate, să îmbunătățim colectarea veniturilor, să reducem cheltuielile și să punem ordinea în buget pe primul loc.

Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate și cu respect față de banii publici”, a fost postarea premierului Bolojan.

