Legea pensiilor private, declarată neconstituțională de CCR

Curtea Constituțională a României a dceclarat neconstituțională Legea pensiilor private.

- Publicitate -

Documentul, votat de Parlament luna trecută, a fost contestat atât de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cât și partidul AUR.

Proiectul prevedea ca persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 să primească doar 30% din sumă și restul – eșalonat pe opt ani. Excepție făceau bolnavii cu afecţiuni oncologice, care putea retrage toată suma odată.

- Publicitate -

Acum, românii își pot retrage integral banii când ies la pensie.