Legea pensiilor private, declarată neconstituțională de CCR

Autor: Marius Nica
CCR
CCR

Curtea Constituțională a României a dceclarat neconstituțională Legea pensiilor private.

Documentul, votat de Parlament luna trecută, a fost contestat atât de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cât și partidul AUR.

Proiectul prevedea ca  persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 să primească doar 30% din sumă și restul – eșalonat pe opt ani. Excepție făceau bolnavii cu afecţiuni oncologice, care putea retrage toată suma odată.

Acum, românii își pot retrage integral banii când ies la pensie.

