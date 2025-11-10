- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49

Marius Nica
Autor: Marius Nica
loto

Loteria Națională anunță că  la tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei, echivalentul a 9,66 milioane  de euro.

- Publicitate -

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si a fost completat cu o singura  varianta la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 12 lei.

Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc si al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

- Publicitate -

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai și a fost în valoare de 10.046.415,60 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la...

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -