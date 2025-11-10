S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49

Loteria Națională anunță că la tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei, echivalentul a 9,66 milioane de euro.

- Publicitate -

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si a fost completat cu o singura varianta la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 12 lei.

Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc si al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

- Publicitate -

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai și a fost în valoare de 10.046.415,60 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.