Atenție la mesajele false de la „curieri”! Atenționare DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat o nouă atenționare, de data aceasta cu privire la mesajele false de la așa-ziși „curieri”. „Tot mai mulți utilizatori primesc mesaje care par trimise de firme de curierat și conțin linkuri pentru „confirmarea livrării” sau „plata transportului”, atenționează DNSC.

„În realitate, aceste linkuri duc către site-uri false, care pot fura datele cardului sau accesul la conturile bancare”, precizează DNSC.

Cum poți evita să devi victimă mesajelor false

Nu accesa linkuri primite prin SMS, chat sau e-mail.

Verifică statusul coletului doar în aplicația sau pe site-ul oficial al curierului.

Nu introduce datele cardului pe pagini accesate din mesaje nesolicitate.

Dacă ai introdus datele, contactează imediat banca pentru blocarea plăților.

Raportează tentativele de fraudă pepnrisc.dnsc sau pe infocons.ro