- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Atenție la mesajele false de la „curieri”! Atenționare DNSC

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
avertizare DNSC
Foto sursă: DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat o nouă atenționare, de data aceasta cu privire la mesajele false de la așa-ziși „curieri”. „Tot mai mulți utilizatori primesc mesaje care par trimise de firme de curierat și conțin linkuri pentru „confirmarea livrării” sau „plata transportului”, atenționează DNSC.

- Publicitate -

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat, joi, o nouă atenționare, de data aceasta cu privire la mesajele care par trimise de firme de curierat și care conțin linkuri pentru „confirmarea livrării” sau „plata transportului”.

„În realitate, aceste linkuri duc către site-uri false, care pot fura datele cardului sau accesul la conturile bancare”, precizează DNSC.

- Publicitate -

Cum poți evita să devi victimă mesajelor false

  • Nu accesa linkuri primite prin SMS, chat sau e-mail.
  • Verifică statusul coletului doar în aplicația sau pe site-ul oficial al curierului.
  • Nu introduce datele cardului pe pagini accesate din mesaje nesolicitate.
  • Dacă ai introdus datele, contactează imediat banca pentru blocarea plăților.

Raportează tentativele de fraudă pepnrisc.dnsc sau pe infocons.ro

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -