Șeful NATO, Mark Rutte, vine azi în România

Miercuri, 5 noiembrie 2025, este așteptată în România vizita șefului NATO, Mark Rutte, care va avea discuții cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan. Mark Rutte vizitează țara noastră la doar o săptămână de când președintele SUA, Donald Trump, a anunțat retragerea a câteva sute de soldați americani din România.

Mark Rutte participă la Forumul NATO pentru Industria de Apărare din țara noastră, care ține două zile. În cadrul acesti forum se va discuta despre creșterea producției de apărare și cooperarea în industria din acest domeniu, potrivit programului transmis de NATO.

Programul lui Mark Rutte în România

Miercuri, 5 noiembrie, Mark Rutte se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și conducerea Parlamentului. De asemenea, va avea discuții și cu studenții de la Universitatea din București. La ora 15:30 va avea o conferință de presă comună cu președintele Dan.

Joi, 6 noiembrie, va ține și un discurs la Forumul de Securitate. Temele de discuții cu oficialii din România ar putea fi securitatea pe flancul estic și la Marea Neagră, dotarea Armatei României și reducerea numărului de militari americani din țara noastră.

Vizita secretarului general al NATO în România are loc la scurt timp după ce SUA au decis redimensionarea trupelor în zonă, inclusiv în România.

Congresul american vrea să blocheze această retragere, iar planul este susținut atât de democrați, cât și de republicani. Presa americană scrie că cei care se opun cred că reducerea efectivelor de soldați ar fi un cadou pentru președintele rus Vladimir Putin.

Sursa: Digi24