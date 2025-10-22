Bursa Angajatorilor – Târg de joburi la Ploiești, 24-25 octombrie – LIVE

Cutremur de 4,2 grade Richter în România

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
cutremur
Foto cu caracter ilustrativ

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că, miercuri, a avut loc un nou cutremur în zona seismică Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 4,2 grade Richter și s-a produs la adâncimea de 90,1 km.

Seismul s-a produs, miercuri, la ora 10.23, în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea de 4,2 grade Richter și intensitatea II.

Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la adâncimea de 90,1 km.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 40 km NV de Focșani, 71 km E de Sfântu-Gheorghe, 77 km N de Buzău, 82 km S de Bacău, 86 km SV de Bârlad, 87 km E de Brașov”, a precizat INCDFP.

