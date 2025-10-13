- Publicitate -
Povestea bisericii salvată din Sinaia și mutată la Techirghiol

Autor: Corina Matei
Biserica de lemn din Techirghiol este un obiectiv turistic de valoare inestimabilă, pe care mulți îl trec cu vederea. Istoria acesteia, chiar dacă nu este foarte veche (a fost ridicată în sec al XVIII-lea), este foarte „zbuciumată”. Lăcașul de cult a fost mutat din județul Mureș, unde a fost construită, la Castelul Pelișor din Sinaia, apoi la Stâna Regală din Sinaia. Ajunsă în paragină, în vremea comuniștilor, bisericuța a fost salvată de patriarhul Miron Cristea, în 1951, și adusă la Techirghiol. Aici se află din anul 1951.

Istoria bisericii, așa cum este ea scrisă în interiorul ei

„În anul 1928, primul patriarh al României, Miron Cristea, cumpără în stațiunea balneară Techirghiol o vilă cu 16 camere, înființând un sanatoriu preoțesc pentru cler.

Mai târziu, patriarhul Justinian, confruntându-se cu politica partidului comunist din primii ani ai epocii lui Gheorghiu-Dej – când, deși nu se începuse încă campania de dărâmare a bisericilor, se încerca totuși prin toate mijloacele confiscarea clădirilor care aparțineau Bisericii – a încercat să salveze printre altele și Sanatoriul Preoțesc de la Techirghiol, care era râvnit foarte tare de puterea comunistă.

Astfel, în anul 1951, aduce aici de la Castelul Pelișor de la Sinaia, această bisericuță de lemn, înființând un schit de maici și făcând din sanatoriu o anexă a schitului.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro.

