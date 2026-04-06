Ploiești, fără păcănele! Campania Observatorul Prahovean ia sfârșit. Care este rezultatul

Pe 25 februarie 2026, Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, în încercarea de a determina autoritățile locale să procedeze asemenea altor orașe și să înceapă demersurile legale pentru a elimina sălile de jocuri de pe raza orașului Ploiești.

Imediat autoritățile au recaționat, iar primarul Mihai Polițeanu a declarat că va face tot posibilul pentru a scoate sălile de jocuri din Ploiești.

„Vin cu propunerea de eliminare a jocurilor de noroc de pe teritoriul Ploieștiului. Fac un pas înapoi: odată cu adoptarea de către Guvernul României a ordonanței privind reforma administrației, se dă posibilitatea consiliilor locale să ia decizii, fie cu privire la supraimpozitarea jocurilor de noroc, fie cu privire la eliminarea lor de pe teritoriul UAT-ului respectiv (…).

Propunerea mea va fi foarte clară: să se interzică jocurile de noroc pe teritoriul Ploieștiului!” a declarat primarul Polițeanu, în data de 25 februarie 2026.

O lună de zile Observatorul Prahovean a publicat, în cadrul campaniei, povești ale celor a căror viață a fost grav afectată de jocurile de noroc. Vieți distruse, familii dezbinate, datorii peste măsură… Așa s-ar putea rezuma dramele celor care au căzut, într-un anumit moment al vieții lor, în patima jocurilor de noroc.

De asemenea, Observatorul Prahovean a prezentat, pas cu pas, măsurile pe care autoritățile le-au anunțat, precum și măsurile similare luate în alte orașe din țară.

În plus, am stat de vorbă cu psiholog, pentru a înțelege fenomenul, precum și cu reprezentanți ai forțelor de ordine, pentru a vedea statistici referitoare la scandaluri provocate în legătură cu jocurile de noroc.

Pe lângă acestea, am prezentat și nemulțumirile celor care, din punct de vedere al locului de muncă, vor fi afectați de eventuala închidere a sălilor de jocuri de noroc.

Miercuri, 1 aprilie 2026, primarul Mihai Polițeanu a anunțat că proiectul privind scoaterea jocurilor de noroc din Ploiești a intrat în dezbatere publică.

Cu această ocazie, campania Observatorul Prahovean ia sfârșit. Aceasta s-a finalizat cu un proiect de hotărâre privind scoaterea „păcănelelor” din oraș , și nu a mai rămas decât puțin până la punerea lui în aplicare.

Mihai, dependentul care a vorbit primul despre drama sa, a urmărit îndeaproape campania „Ploiești, fără păcănele!”. La final de campanie, acesta a ținut să-și exprime opinia cu privire la ceea ce s-a discutat în spațiul public referitor la scoaterea sălilor de jocuri din Ploiești.

„Mă uitam in comentarii. Am observat că unii oameni erau foarte revoltați. Dar dacă ar fi avut copii să fie dependenți, sau copii care și-au luat viața, nu ar mai fi așa revoltați.

Doamna, angajată a unei săli, spunea că nu și-a luat nimeni viața din cauza jocurilor. Cum nu s-a spânzurat nimeni? Au fost două cazuri. Unul dintre acestea, cu acel tânăr de 22 de ani… După ce a pierdut 15000 și-a luat viața”, a comentat Mihai.

Are o părere și despre ce înseamnă scoaterea jocurilor de noroc și din punct de vedere economic. „Cât despre economie, că se duceau mulți bani la buget… Noi, ăștia care nu o să ne mai jucăm, o să cheltuim bani, dar într-un mod normal, pozitiv care ajută economia”, a concluzionat dependentul.

Spune că își dorește mult ca lucrurile să se reglementeze într-un final și să nu mai fie nevoit să plece iar din țară pentru a face rost de bani.

Campania „Ploiești, fără păcănele!” și-a atins scopul în această lună și jumătate. Primăria Ploiești are deja pus în dezbatere publică proiectul privind scoaterea din oraș a sălilor de jocuri. Sperăm ca, odată pusă în aplicare hotărârea, să contribuie decisiv la schimbarea feței Ploieștiului, cunoscut ca „orașul păcănelelor” și să crească, totodată, calitatea vieții locuitorilor lui.