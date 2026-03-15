Municipiul Slatina a interzis toate sălile de jocuri de noroc și pariuri

Vineri, 13 martie 2025, Slatina a interzis desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe teritoriul orașului. Astfel, Slatina devine primul municipiu din România care interzice sălile de jocuri de noroc și pariuri, cu excepția celor de tip loto organizate de Loteria Română.

Decizia a fost luată prin hotărâre de Consilui Local, iar proiectul a fost propus de primarul Mario de Mezzo. În sala de consiliu au exystat discuții extrem tensionate cu reprezentanții din domeniu, în special cu angajații care vor rămâne fără locurile de muncă. Cu toate acestea, hotărârea a fost aprobată.

„Prin proiectul de hotărâre de Consiliu Local de astăzi, am interzis desfăşurarea activităţilor de jocuri de noroc şi pariuri sportive în municipiul Slatina. Proiectul a fost pus în transparenţă, aşa cum cere legea. Începând de astăzi (vineri, 13 martie 2026 – n.r.), avem o hotărâre care reglementează activitatea sălilor de jocuri şi a caselor de pariuri în sensul interzicerii funcţionării acestora în municipiul Slatina. Asta s-a întâmplat.

Hotărârea de Consiliu Local produce deja efecte, pentru că din momentul în care Ordonanţa a fost publicată, operatorii de jocuri de noroc au obligaţia să prezinte la înnoirea autorizaţiei de la Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc (ONJN) şi o autorizaţie de funcţionare de la Slatina.

Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc autorizează pentru un an de zile aceşti operatori. Sunt unii care şi-au luat autorizaţia cu o zi înainte să apară Ordonanţa în Monitorul Oficial, ei pot funcţiona până pe 24 februarie, pentru că au autorizaţie de funcţionare de la Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc”, a spus De Mezzo, citat de Antena 3 CNN.

Ce se întâmplă cu angajații sălilor de jocuri

Primarul susţine că perioada de un an până la închiderea tuturor sălilor de jocuri din municipiu va permite angajaţilor acestor societăţi să îşi caute locuri de muncă.

„Pe 24 februarie, când merg la autorizare, ei trebuie să prezinte o autorizaţie de funcţionare de la Slatina, pe care nu o vor avea. Şi atunci, în acel moment, se va închide business-ul, nu va mai putea funcţiona în Slatina. Din acest punct de vedere, există o predictibilitate a operatorilor de săli de jocuri. Ei ştiu foarte bine când închid, angajaţii de acolo când le expiră contractele şi aşa mai departe.

Deci această predictibilitate este corectă şi din punct de vedere social. Pentru că oamenii ştiu că mai au trei luni de zile ‘până îmi expiră trebuie să îmi găsesc de muncă’. Şi începe să îşi caute sau încep să se ocupe. În decursul unui an, deci când se va încheia anul de la apariţia Ordonanţei în Monitorul Oficial, în municipiul Slatina nu va mai exista nici o sală de jocuri”, a subliniat Mario De Mezzo, potrivit sursei citate.