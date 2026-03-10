Ploiești fără păcănele! Mihaela, angajată a unei săli de jocuri: „Nu s-a spânzurat nimeni din cauza jocurilor”

Campania Observatorului Prahovean, „Ploiești fără păcănele!”, a stârnit reacţii, atât în rândul celor care aprobă această măsură, cât și în rândul celor care nu sunt de acord cu ea. Unii dintre cei care ar fi loviți de scoaterea „păcănelelor” din Ploiești sunt angajații sălilor de jocuri care, își văd pus în pericol locul de muncă.

- Publicitate -

Acest lucru este explicat de o cititoare, angajată a unei săli de jocuri, care ne-a scris la redacție, pentru a-și expune punctul de vedere și a explica cum se vede situația prin prisma celor care lucrează în domeniu.

Care a fost mesajul primit la redacție din partea unei angajate a unei săli de jocuri de noroc

„Dragă Observatorule,

- Publicitate -

Nu pot să trec cu vederea cum, de câteva săptămâni, susții o inegalabilă campanie împotriva păcănelelor din orașul Ploiești.

Am citit, printre altele, cum expui poveștile unor dependenți de păcănele, cum și-au distrus viața și familiile.

În ceea ce urmează, aș dori să îți prezint și viața angajaților la păcănele… Ce s-ar întâmpla dacă, de mâine, sălile de jocuri din Ploiești s-ar închide? Suntem angajați care avem familii, copii greutăți, rate, taxe de plătit. Angajați care mai au câțiva ani până la pensie… Ce facem? Unde mergem? Cine ne angajează, în plină recesiune economică, când multe firme se închid sau fac disponibilizări? Nu ne permitem să stăm în șomaj când viața este atât de scumpă? Și apoi statul, care are un deficit bugetar, își permite să ne plătească?????? Ce facem????

- Publicitate -

Legea autoexcluderii îi PROTEJEAZĂ pe dependenții de jocuri, mai ales după ce a fost consolidată, în 2024, organizatorii de jocuri sunt aspru sancționați dacă permit accesul în locații dar și online a celor aflați sub interdicție.

Lucrez de aproximativ 10 ani la aproape cel mai mare organizator de jocuri din Ploiești, și pot să vă spun că legile au fost atent respectate de fiecare dată când au fost promulgate.

Închiderea sălilor fizic nu este decât o iluzie aplaudată de cei ce nu au idee despre ceea ce înseamnă jocurile online, care sunt cel mai mare pericol, și care nu aduc niciun beneficiu nimănui.

- Publicitate -

O sală deschisă fizic înseamă taxe plătite la stat, o chirie plătită, câțiva angajați, care, la rândul lor, plătesc taxe, impozite… Însemnă control asupra jocurilor de către autorități, prin legi, înseamnă controlul societății (mă prinde mama, nevasta, etc. în sală că joc).

Acest mesaj este un semnal de alarmă și tare aș dori să luați în seamă și părerea unui angajat. La o sală de jocuri nu suntem ceea ce societatea ne-a etichetat ca pițipoance cu bot roz care ne ocupăm de videochat sau of.

Suntem oameni cu familii, cu obligații, oameni normali care au respectat reguli și legi.

- Publicitate -

Aștept cu mare interes, tare îmi doresc să expuneți și punctul nostru de vedere, al celor care, după ce că stăm cu grija zilei de mâine, că nu vom mai avea un loc de muncă, mai suntem și agresați psihic cu știrile de genul megacampaniilor”, a fost mesajul transmis la redacție.

În urma acestuia, a avut loc o discuție în care respectivul, de fapt, respectiva, și-a expus detaliat punctul de vedere. A declarat că se numește „Mihaela”, dar, ca și „Alin”, „Ionuț”, sau „Mihai”, aceasta a discutat sub protecția anonimatului.

„Declarațiile, care se fac în prezent, ne agresează psihic!”

Din ceea ce a povestit Mihaela, angajații sălilor de jocuri resimt puternic, la nivel psihic, o amenințare în ceea ce privește locul lor de muncă. Nu văd o soluție de mutare a sălilor pentru că există legea care prevede că localitățile care au o populație sub 15.000 de locuitori, nu pot avea pe teritoriul lor săli de jocuri de noroc.

- Publicitate -

„Unde să se mute sălile de jocuri în afara orașelor? Să se construiască peste noapte niște locuri speciale? De acord. Întâi să se construiască, apoi să se mute și abia apoi să facem campanie să scoatem jocurile de noroc în afara Ploieștiului”, se întreabă, retoric, femeia.

Nivelul de stres, resimțit, spune ea, este la cote ridicate, și discuțiile din spațiul public nu fac decât să amplifice starea de disconfort psihic.

„Declarațiie care se fac în prezent, cu privire la scoaterea sălilor de jocuri în afara Ploieștiului, pe noi, ca angajați, ne agresează psihic. Și noi suntem oameni, și noi muncim, și noi plătim taxe, și noi!!!”, spune ea, revoltată.

- Publicitate -

Ba mai mult, este convinsă că nu se va îmbunătăți situația odată cu închiderea sălilor de jocuri. „Nu se întâmplă nimic bun dacă se închid sălile!”

Consideră că în Ploiești sunt dependențe mai mari, pe care nu le bagă nimeni în seamă.

„Avem multe dependențe pe care nu le bagă nimeni în seamă în orașul Ploiești. Nu o dată mi s-a întâmplat să văd, la colț de stradă, copii care consumă, sau au consumat droguri! Ați publicat de curând un articol despre câți copii au ajuns la urgențe la Pediatrie anul trecut din acest motiv”, spune Mihaela.

- Publicitate -

„S-au dat legi! E treaba fiecăruia să-și controleze dependența!”

Nu crede că dependența de jocuri este similară celei de droguri. Mai mult, spune că, de mai bine de 10 ani, se tot dau legi care să protejeze jucătorii de dependențe. Dar, într-un final, concluzionează că: „E treaba fiecăruia să-și controleze dependența!”

„S-au dat legi. Sunt legi date din 2016, prin care minorii nu mai sunt primiți în casele de pariuri, săli sau cazinouri. Nu mai sunt primiți nici măcar insoțiți.

S-au dat legi prin care nu mai este voie ca această activitate să se desfășoare în interiorul barurilor, pentru a nu se îmbina această activitate cu consumul de alcool. Pentru că s-a pus problema că, în momentul în care se consumă alcool își pierde omul mințile și nu mai are niciun control”, enumeră ea.

Legea autoexcluderii este arma principală de apărare a unui dependent

Mihaela aduce în discuție modificările privind legea autoexcluderii. „În 2024 s-a înnăsprit legea autoexcluderii! Acum orice client care intră într-o agenție, într-un cazinou, este verificat! Se dă buletinul, se scanează cu telefonul. Nu este permis accesul (celor autoexcluși – n.r.)”, explică ea.

Spune, totodată că amenzile sunt mari pentru cei care permit accesul celor autoexcluși și că, dacă ar vrea cu adevărat autoritățile locale să facă ceva, ar trebui să intensifice controalele.

„În ceea ce privește accesul celor autoexcluși, să se facă controale! Sunt controale și la ora actuală, oricând, în orice moment al zilei… că noaptea, că ziua… Avem control de la poliție, vin, legitimează clienți, îi verifică, îi percheziționează.

Să înnăsprească controalele! I-a prins, să le dea amendă! Încă un ban în plus la bugetul de stat, la bugetul local!”, prezintă ea o posibilă soluție.

Unde să-și găsească angajații sălilor de jocuri alte locuri de muncă?

„Unde? Este recesiune economică! BAT-ul dă afară jumătate dintre angajați. Unilever-ul a dat afară… În parcul industrial nu știu câte firme se închid… Carrefour-ul, l-au cumpărat cei de la Dedeman, e totul în pioneze acolo, nu sunt nici ei siguri de ziua de mâine. Cine ne angajează? Câți lucrăm în Ploiești în domeniu? Cine ne angajează pe toți în momentul ăsta?”, întreabă femeia, nevăzând o modalitate de ieșire din această situație.

Și, spune ea, poate pentru ea situația nu este atât de gravă. Cel mai grav este pentru angajații din sistem care mai au 2-3 ani până la pensie. „(…) am colege care mai au 2-3 ani până la pensie, ele unde se duc? Nu este una, sunt câteva… câteva multe!”

Mihaela estimeză că, în momentul de față, sunt peste 500 de angajați în aceste săli. Pe lângă aceștia mai adăugăm: pază, curățenie, manageri, tehnicieni. Deci, consideră ea, ar fi mult peste 500 de angajați. „Unde se duc atâția angajați peste noapte?”

„Ok, le închidem! Dar haideți să creăm alte locuri de muncă. În acest moment suntem la un pas de încă o criză economică. Și noi ce facem? Luăm niște măsuri care nu afectează decât bugetul statului, oamenii de rând”, spune ea, supărată.

Viitorul pe care Mihaela îl preconizează, este sumbru pentru angajații sălilor de jocuri: „Rămânem fără loc de muncă, avem rate la bănci. Nu le mai plătim. Avem facturi, nu le mai plătim. Ne taie curent, ne taie tot, pentru niște dependenți care s-au găsit peste noapte!”, spune ea.

Ce se poate face, concret, pentru protejarea dependenților: Germania limitează sumele

Mihaela este de părere că dependența de jocuri de noroc se poate controla. „Se pot controla! Dependența de păcănele se poate controla! Dependența poate fi combătută! S-au dat legi prin care se combate dependența jocurilor de noroc. Sunt legi date! Că nu respectă X sau Y? Foarte bine! Există sancțiuni pentru toate legile! În sălile fizice se poate ține sub control tot ceea ce se întâmplă”, afirmă ea.

„Pot fi desfășurate campanii! Poate fi educată populația ca aceste jocuri de noroc să fie folosite în scop recreativ, nu ca sursă de câștig”, mai adaugă aceasta.

Ea dă exemplul Germaniei, care, din spusele ei, a limitat sumele care pot fi jucate de către o persoană. „De ce nu se procedează și la noi ca în alte țări, cum ar fi Germania, de exemplu…? De ce nu limitează aceste jocuri? De exemplu, să nu poți să te joci decât o anumită sumă. Asta ar fi o idee…”

Dependența de jocurile de noroc este complet diferită de dependența de droguri, consideră angajată sălii de jocuri. „Dependența de jocurile de noroc poate fi combătută! Este foarte simplu! S-a dat o lege foarte simplă: nu-ți convine, te duci frumos, îți depui autoexcluderea, și, în 24 de ore, nu mai ești primit nicăieri”, în viziunea ei.

Dacă nu se respectă legea, există, pe partea cealaltă, amenzi. „Poate fi educată populația ca jocurile acestea, păcănelele, să nu le mai numim „de noroc”, și să fie folosite în scop recreativ”, mai precizează ea.

Impactul pe care o asemenea măsură, luată de administrația locală, îl va avea la nivelul populației, consideră Mihaela că ar fi mai gravă decât ce se întâmplă în momentul de față cu dependenții de păcănele.

„Să zicem, nu mai pierde Ionuț 1.500 de euro, că nu i-a mai băgat la aparate, dar noi, angajații, pe urmă, ce pierdem? Vă spun sincer că, la momentul actual, nu-mi permit să stau într-un șomaj și nici loc de muncă, de pe o zi pe alta, nu cred că-mi găsesc”, își explică situația Mihaela.

Și, ca să fie mai convingătoare în afirmații, aceasta concluzionează: „Lucrez de 10 ani în domeniu, nu s-a spânzurat nimeni din cauza jocurilor. Eu nu cunosc pe nimeni!”, spune ea.

Campania „Ploiești, fără păcănele!” continuă la Observatorul Prahovean. Dar, asta nu înseamnă că nu „ascultăm” toate părțile implicate și, tocmai de aceea, încercăm să redăm cât mai fidel poveștile și, de ce nu, dramele, tuturor celor implicați în această industrie a jocurilor de noroc care, iată, este „pentru unii mumă, pentru alții ciumă”.