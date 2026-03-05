Ploiești, fără păcănele! Povestea lui Ionuț: Am fost să cumpăr două verze și „m-au costat” 1.500 de euro!

Campania demarată de Observatorul Prahovean, „Ploiești, fără păcănele!”, a avut ecouri profunde și, tot mai mulți oameni afectați de dependența de jocuri de noroc, au început să ia legătura cu noi. O astfel de poveste, o puteți citi în acest articol, poveste care a plecat de la un simplu mesaj trimis de un cititor, pe numărul de telefon al redacției.

Mesajul care a declanșat povestea

„Bună seara! Daca Domnul Polițeanu scoate toate sălile din oraș, o să mă rog pentru sănătatea lui și o să-l votez la fiecare mandat! Mentionez că, câștig între 3500 și 4000 de euro pe lună. Și ce credeți? Sunt plin de datorii…

Vă spun cu mâna pe inimă, am avut mare noroc cu soția mea… Dacă nu era ea, acum eram pe drumuri, cu apartament vândut, mașină vândută…

Am citit interviul cu Mihai și tot ce spune este foarte adevărat… Eu am avut retragere în așteptare de 100 de milioane de lei (10.000 de lei – n.r.)… și, după câteva ore, am anulat-o și am pierdut tot”, a fost mesajul primit la redacție, în urma interviului publicat luni, 2 martie 2026, cu Mihai, dependent de păcănele.

Cel care ne-a scris, se numește „Ionuț”, are 42 de ani și dependența lui a început în 2018. Contactat de Observatorul Prahovean, Ionuț a fost de acord să își spună povestea, în speranța că autoritățile locale chiar vor lua măsurile anunțate, de a scoate sălile de jocuri din oraș, și acestea nu vor rămâne doar la nivel declarativ.

„La început jucam sume mici, 100 de lei, 200 de lei. Apoi, nu știu când m-am trezit că îmi băgam la jocuri toți banii pe care îi câștigam”, povestește acesta.

Ionuț și-a cerut autoexcluderea dar degeaba. Se poate juca în continuare

De-a lungul timpului, mai mulți jucători, realizând nocivitatea dependenței, și-au cerut autoexcluderea. Cu toate acestea, ei recunosc faptul că se joacă în continuare. Despre cum este, tehnic, posibil, ne-a povestit tot Ionuț.

Spune că și-a cerut autoexcluderea și, degeaba. „Mă pot juca în continuare pentru că fata de acolo, de la sală, mă știe și mă lasă să mă joc când nu e aglomerat”, povestește Ionuț. Deși de obicei pierde, atunci când câștigă poate ridica banii cu ajutorul unui alt CNP.

„Dacă câștig, dau CNP-ul soției ca să pot ridica banii”, explică Ionuț cum procedează el și cum, probabil, procedează mulți alții ca el.

„M-am gândit în decembrie (2025 – n.r.) să fac un cont online pe numele soției. I-am luat și adresa de mail și m-am conectat pe telefonul meu cu adresa ei de mail ca să pot să-mi fac un cont online pe numele ei. Ea, bineînțeles, că n-a știut”, povestește Ionuț.

A vrut, spune el, să bage la pariuri, la fotbal. „M-am încântat. Când mi-a intrat salariul, mi-a băgat 2.500 de euro la lichidarea de salariu, într-o seară. În zece minute nu mai aveam nimic!”, a mărturisit acesta.

Ionuț: „Dacă Polițeanu ar face asta, m-ar ajuta foarte mult”

Ionuț povestește că el lucrează în străinătate, în Belgia mai exact. Cât timp este acolo, îi este mai ușor să se abțină. Când se întoarce acasă însă, la Ploiești, tentația este mult prea mare și efectiv nu poate rezista.

Consideră că cea mai mare problemă pe care o are este sala de jocuri de la parterul blocului unde locuiește, undeva în cartierul Malu Roșu din Ploiești.

„Dacă ar face primarul chestia asta (să scoată sălile de jocuri în afara Ploieștiului – n.r.), m-ar ajuta foarte mult, și pe mine și pe mulți, pe foarte mulți…”, spune, cu speranță, dependentul.

„Am foarte mulți prieteni în anturajul meu care joacă la aparate. Am un prieten pe care un simplu film la mall l-a costat 12.000 de euro! S-a dus să vadă un film cu soția, la mall și trebuia să mai aștepte încă o jumătate de oră – o oră până să intre în sala de cinematograf. A zis să intre și el să joace un pic până începe filmul. A pierdut 12.000 de euro”, a povestit Ionuț pentru Observatorul Prahovean.

„Eu, înainte de sărbători, m-am dus să iau varză ca să facem sarmale. Eh, cele două verze pe care trebuia să le iau, m-au costat 1.500 de euro”, spune, autoironic Ionuț. „M-am dus în piață la Malu Roșu. Peste drum este o sală de jocuri și pariuri. Am intrat cu gândul să bag un milion – două, poate scot ceva. Și așa, de la un milion – două (de lei – n.r.) se ajunge la mii de euro”, mai spune acesta.

Revenind la decizia primarului Polițeanu, Ionuț recunoaște că nu-l simpatizează pe edil prea mult. „Eu vă spun sincer… pe domnul primar nu prea în agreez, așa… Dar, cu chestia asta pe care a zis el că vrea să o facă, voturile mele, la fiecare mandat, le are asigurate! Este o chestie foarte bună, credeți-mă! Este o chestie foarte bună pentru foarte mulți oameni”, spune, convins, ploieșteanul.

Cele mai dăunătoare săli sunt cele la scările blocurilor

„Cele mai dăunătoare sunt astea (sălile – n.r.) la scările blocurilor. Acestea sunt cele mai periculoase… (…) Știți cum e… e sală de jocuri, e amanet, e bancă…”, spune Ionuț, dependentul care, conștient de dependența sa, știe că are nevoie de ajutor.

Tot el mai povestește că, pe lângă salariul care se duce la jocuri, și tot aurul din casă îl are la amanet. „Am tot aurul din casă, de vreo 7.000 de lei… Tot e la amanet”, afirmă el.

În opinia lui, sălile de jocuri sunt mai periculoase decât cele online pentru că, în online, autoexcluderea funcționează. „Sunt exclus din peste 90% din platformele de jocuri online. Mi-am dat autoexcludere și nu-mi mai pot face cont”, spune el.

Singura modalitate este un cont făcut pe numele altcuiva. „Eu cu online-ul nu sunt așa prins. La mine problema mare este cu sălile de jocuri de la scara blocului”, mărturisește Ionuț.

Probleme în familie din cauza jocurilor de noroc

Ionuț povestește că are probleme și acasă, în familie, din cauza dependenței lui de jocuri. Are o fetiță de aproape șapte ani și, povestea că a avut momente, atunci când aceasta era mică, când a băgat la jocuri inclusiv banii de scutece pentru ea.

„Am mare noroc cu soția mea și cu fratele meu, care m-au mai temperat. Am un apartament luat cu credit ipotecar. Dacă nu erau soția mea și fratele meu, nici apartament nu mai aveam, era luat de bancă sau vândut. Mașina era și aia vândută…”, mărturisește bărbatul.

Spune că, periodic, are discuții cu soția din cauza pariurilor. „Și acum două zile m-am certat cu ea. Am zis să mă duc să bag un bilet la pariuri și am lăsat vreo 5 milioane, și la aparate…”. Spune că pleacă, de obicei, cu gândul de a băga un bilet la pariuri.

„La pariuri mă lasă, chiar dacă sunt autoexclus. La pariuri mă lasă mereu, chiar dacă este aglomerat. Dacă nu e aglomerat, o rog pe fata de acolo să mă lase să joc și la aparate. Și ea mă lasă…”. Dar, de cele mai multe ori, nu reușește să iasă din sală până nu pierde toți banii.

Ce este și cum funcționează „retragerea în așteptare” și de ce se plâng jucătorii de această practică

Retragerea în așteptare este valabilă în cazul conturilor deschise pentru jocuri online.

„Îți faci cont online pe o anumită platformă de jocuri, cu cont bancar, CNP, adresă de mail, tot ce trebuie. Apoi bagi bani în acel cont și începi să joci”, explică bărbatul.

„Eu, de exemplu, am avut câștig de 100 de milioane (10.000 de lei – n.r.) și i-am dat „retragere”. Dar, la retragere, nu îți bagă banii pe loc. Banii ți-i bagă după 24 sau 48 de ore. Niciodată nu îți bagă banii pe loc. dai retragere și îți bagă banii a doua sau a treia zi.

Am dat retragere și apoi m-am oprit. Am stat prin casă, mi-am făcut de lucru, dar… „te mănâncă”, cum se spune. Te gândești mereu, știind că sunt banii acolo, în așteptare: „Dacă am făcut 100, poate fac mai mult”, explică el mecanismul psihologic.

De fiecare dată când un jucător dă să retragă banii, pe tot parcursul perioadei de „așteptare”, există un buton prin care poate, în orice moment, să renunțe la retragerea în așteptare și să poată juca banii pe care îi are de încasat.

„Mă mânca, așa că i-am dat anulare. Și, când i-am dat anulare, mi-au intrat banii la loc imediat. Deci, dacă vreau banii în contul bancar, durează o zi – două. Dacă renunț și vreau să mă mai joc, intră instant, când am apăsat butorul de anulare”, a povestit Ionuț.

Dependența de jocuri de noroc este „cel mai periculos viciu”

Ionuț afirmă că, din punctul lui de vedere, dependența de jocuri de noroc este cel mai periculos viciu. „Este cel mai periculos viciu care poate exista pe acest pământ”, spune, cu convingere, Ionuț.

Este conștient de faptul că el, spre deosebire de mulți alții, a avut noroc cu familia. „Eu am avut mare noroc cu soția. M-a înțeles, a rămas lângă mine și a încercat să mă tempereze. Alții nu avut așa noroc, i-au părăsit soțiile…”, afirmă el.

Unul din marile regrete pe care le are este legat de fetița lui, în vârstă de aproape șapte ani. „Eu câștig foarte bine, dar fetița mea nu are ce au alți copii, ai căror părinți lucrează în România, și au salarii de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Eu câștig triplu și fetița mea nu-și permite ce își permit alți copii ai căror părinți lucrează aici, în România, pe mult mai puțini bani decât câștig eu”, spune, cu regret, Ionuț.

Ca și Mihai, și Ionuț a căzut, cu mulți ani în urmă în patima jocurilor de noroc. Speră din suflet că măsurile anunțate de administrația Polițeanu să nu rămână doar în stadiul declarativ. Dacă s-ar scoate sălile de jocuri din Ploiești, Mihai, Ionuț și alții ca ei, vor fi mai puțin tentați și speră că, astfel, le-ar fi mai ușor să scape de dependența care le-a acaparat viața.