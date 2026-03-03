- Publicitate -
„Ploiești, fără păcănele!” Peste 6.000 de voturi la sondajul OPH

Marius Nica
Marius Nica
sondaj

Peste 6.000 de cititori au participat la sondajul online „Ar trebui eliminate păcănelele din Ploiești?”, în numai câteva zile de la lansarea acestuia. Cei mai mulți respondenți, peste 90%, sunt de acord cu interzicerea sălilor de jocuri de noroc în municipiu. Sondajul va putea fi accesat până luni, 9 martie.

Săptămâna trecută, Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin care cere autorităților locale (primar, viceprimari, consilieri locali) să interzică funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul municipiului.

Acest lucru este posibil după ce Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care permite consiliilor locale să decidă, prin hotărâre, dacă astfel de activități pot funcționa sau nu pe teritoriul localității. Eliminarea ar urma să se facă treptat, pe măsură ce expiră autorizațiile existente.

Primarul Mihai Polițeanu a reacționat la campania noastră și a anunțat că va iniția un proiect de hotărâre prin care să scoată „păcănelele” în afara orașului. Și consilierii locali contactați de ziarul nostru au declarat că susțin un astfel de proiect.

Cititorii noștri mai pot participa, până pe 9 martie, la sondajul pe această temă, răspunzând la întrebarea: „Ar trebui eliminate păcănelele din Ploiești?” cu una dintre opțiunile de mai jos:

Sondaj Observatorul Prahovean

