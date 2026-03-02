Ploiești, fără păcănele! Mihai, un dependent care susține campania: ”Am muncit pentru cămătari”

„Ploiești, fără păcănele!” este campania demarată de Observatorul Prahovean pentru scoaterea sălilor de jocuri în afara orașului. Imediat, primarul Mihai Polițeanu, a reacționat și a anunțat că va face toate demersurile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple. Am stat de vorbă cu Mihai, un dependent de jocuri de noroc care susține scoaterea sălilor în afara Ploieștiului.

- Publicitate -

În urmă cu doi ani, la începutul lunii aprilie 2024, Observatorul Prahovean publica mărturia lui Mihai (nume fictiv pentru protejarea identității), în încercarea de atrage un semnal de alarmă, în fața autorităților, cu privire la periculozitatea dependenței de jocuri de noroc.

În martie 2026, contactat de Observatorul Prahovean, același Mihai, a fost de acord să ne povestească cum a decurs viața lui de la acordarea interviului până în prezent. Mihai este un susținător al campaniei „Ploiești fără păcănele!” și își dorește scoaterea sălilor de jocuri din oraș.

- Publicitate -

Interviu cu Mihai, dependent de jocuri de noroc

De aproape doi ani de zile, de când am stat de vorbă, ați reușit să vă țineți departe de jocurile de noroc?

Mihai (dependent): După ce am venit la dumneavoastră în urmă cu 2 ani, am avut o perioadă scurtă în care nu m-am jucat.

Chiar dacă eram autoexclus, CAZINOURILE DIN PLOIESTI te lăsau să joci după ce completai un formular pentru ridicarea autoexcluderii. Completai și, după aceea, puteai să te joci. În prezent nu mai este valabilă acea foaie tot datorită mie, că le-am cerut bani înapoi după ce am pierdut în câteva săli de jocuri…

Ce ați făcut, mai exact, în acești doi ani?

Mihai (dependent): În acești doi ani am muncit pentru datorii și cămătari. Am avut o perioadă de vreo 6 luni în care nu m-am jucat. M-am împăcat cu soția, ne-am mutat cu chirie, am zis că poate o să reușesc să scap de ele, dar ce credeți?

- Publicitate -

Din cauza datoriilor, și cu toate scumpirile astea, am clacat și am încercat din nou, sperând că poate câștig ceva să-mi dau din datorii ca să fiu mai liber… Ceea ce nu s-a întâmplat. Din contră, am făcut datorii și mai mari, certuri, minciuni, lăsat tot la amanet din casă și, degeaba, tot nu am acoperit găurile.

Și până să vin la dumneavoastră, (la începutul anului 2024 – n.r.), au fost alți trei – patru ani în care am muncit degeaba.

Jucați la săli sau online?

Mihai (dependent): Mi-am făcut cont on-line pe numele altora și am pierdut pe cont, din decembrie și până în prezent, 60.000 lei, bani împrumutați.

- Publicitate -

Pe cei pe care îi cunoșteam, și știam că au conturi online, îi rugam să-mi dea să mă joc, poate scot ceva, ceea ce nu s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, contul este mult mai periculos decât sala. În sală câștigi, iei bani pe loc. Pe cont, am câștigat o sumă de bani într-o sâmbătă, am așteptat vreo 4-5 ore să-mi intre bani, nu au intrat, am anulat retragerea și i-am pierdut pe toți.

Văzând că am pierdut atâția bani on-line, m-am dus pe 23 (decembrie 2025 – n.r.) și mi-am scos autoexcluderea la București. Când am ajuns la Ploiești, puteam deja să mă joc.

Din 23 decembrie și până în prezent, am făcut altă datorie de peste 1000 de euro. Azi (2 martie 2026 – n.r.) m-a trimis mama la marfă, și am băgat toți banii de marfă, 4.000 de lei, (la jocuri – n.r.). Și acum trebuie să fac rost de bani de la cine o să mai găsesc să nu afle. A aflat toată familia în afară de ea, că este mai sensibilă și să nu facă, ferească Dumnezeu, infarct să rămân cu treaba asta pe conștiință…

- Publicitate -

Concluzia: de când ne-am văzut, muncesc doar pentru dobânzi și datorii. Am pus-o pe sora mea să-mi facă o bancă (un credit – n.r.) de 2.000 euro să dau la cineva, că nu mai aveam de unde. Sunt la limită cu totul. Astăzi am avut și un gând de suicid, după ce am băgat banii de marfă ai mamei, și văzând că nu găsesc pe nicăieri să iau bani să rezolv…

Cum vi se pare declarația primarului Polițeanu, că dorește să scoată din Ploiești jocurile de noroc?

Mihai (dependent): Dacă Domnul Polițeanu face treaba asta, și le cere tuturor jucătorilor să cotizeze la primărie lunar 100 de lei, o să fie toată lumea de acord.

În primul rând, dacă face asta, toată lumea o să aibă bani să trăiască de la o lună la alta. Noile generații care vin, și actuala generație care au tot pachetul droguri, băutură, jocuri și femei, o să își găsească alte „vicii” mai sănătoase: citit, plimbat, vacanțe, haine, orice altceva.

- Publicitate -

Nu or să mai existe certuri în familii, nu or să mai existe divorțuri din cauza jocurilor. Cunosc multe persoane care au băgat și bani de pamperși și lapte praf la copii.

Aseară (1 martie 2026 – n.r.), pentru că eu sunt pe taxi, trebuia să mă duc să iau pe cineva de la Mizil să duc la Bacău. Când am ajuns, venise deja famila ei de a luat-o. Era o doamnă cu doi copii. Am aflat de la soțul ei că și-a luat copii și a plecat din cauza că el a băgat ultimii 20.000 de lei din casă la jocuri.

Credeți că ar fi benefică o astfel de măsură? (Cea anunțată de primarul Polițeanu de a scoate sălile de jocuri din Ploiești – n.r.)

Mihai (dependent): Asta ar fi una dintre cele mai benefice lucruri care pot exista pe această lume. S-ar duce lumea la Biserică să se roage pentru el și l-ar vota din 4 în 4 ani toți jucătorii până iese la pensie pentru treaba asta!

- Publicitate -

Credeți că i-ar ajuta pe cei care sunt deja dependenți? Cum?

Mihai (dependent): Ar face bine tutror familiilor, pentru că sunt mulți minori care își fac conturi pe numele mamei, tatei, bunicilor și le joacă salariile, pensia, banii de mâncare, facturi, poate chiar de chirie… Ar fi cea mai mare binecuvântare pentru toată lumea care este în situația mea… și suntem foarte mulți!

Credeți că ar proteja mai mult copiii de a cădea în patima jocurilor de noroc?

Mihai (dependent): Le-ar face cel mai mare bine din lume tuturor copiilor! Jocurile de noroc sunt mai grave decât drogurile, dacă mă întrebați pe mine.

„Când intri acolo și începi să joci, ești, literalmente, inconștient”

„Vă dați seama că nu mi-am dorit niciodată să-mi supăr soția, mama, tata, familia, frații.. Dar când intri acolo și începi și joci, ești literalmente inconștient și îți revii, și îți dai seama ce ai făcut, abia când ai ieșit afară”, a povestit Mihai pentru Observatorul Prahovean.

- Publicitate -

„Începi, suni pe toată lumea să te ajute cu bani, să nu afle soția, mama, tata, frații…”, a mai povestit el.

„De cele mai multe ori când îi ajută lumea, (dependentul – n.r.) se întoarce cu banii ăia (la sala de jocuri – n.r.), sperând că poate scoate ceva din ce-a pierdut, sau pe toți, să dea banii înapoi”, a explicat Mihai mecanismul care îi face pe jucători să se întoarcă în sălile de jocuri.

Paradoxul: unui jucător i se pare scump să cheltuiască pentru el

„Toți jucătorii nu se mai îndură să cheltuiască nimic pentru ei, orice li se pare scump… Chiar și atunci când un jucător câștiga o sumă mare de bani, de exemplu 10.000 de lei, merge și cheltuie 1.500 din ei. După care, ce credeți că face? Se duce înapoi la jocuri, să recupereze ce-a cheltuit”, mărturisește dependentul.

El mai spune că „jucătorul nu acceptă pierderea”.

„Sunt mulți care, de exemplu, câștigă 10.000 de lei dintr-o 100 de lei. Jucătorul are în aparat (casă) 10.000 și mai joacă puțin din ei. Dacă a pierdut 500 din 10.000, știți ce zice? Să fac 10.000 înapoi și îi scot! Ce credeți că se întâmplă? Îi pierde pe toți, după care se împrumută, că nu se poate ierta pentru ce-a făcut 😅”, povestește, cu autoironie, Mihai.

Reclamele agresive sunt periculoase pentru dependenți

Mihai consideră că reclamele agresive sunt cele mai periculoase. Din cauza algoritmului, jucătorilor le vin, online, mai multe reclame la jocuri de noroc decât celorlalți utilizatori de internet.

„Te uiți la filme pentru adulți, îți apare reclamă cu jocuri. Te uiți la un podcast, apare reclamă cu jocuri. Te uiți la ceva pe YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok, apar reclame abuzive despre jocuri, cu toți ăștia mai influenți. Intră în linkul din bio și câștigă 500 rotiri și până la 1.000 de lei garantat bonus de bun venit la o depunere minimă 100 de lei.

Pentru un jucător, să vadă nonstop reclame cu jocuri, îi dă scurt în creier și vrea din nou. Plus, în oraș, reclame la semafor cu jocuri. Peste tot este invazie de reclamă la jocuri”, concluzionează Miha.

Pentru el, și pentru alții în situația lui, scoaterea sălilor de jocuri din Ploiești ar însemna o tentație mai mică atunci când, în sevraj fiind, încearcă să se țină departe de jocurile de noroc, care au distrus viața atâtor oameni.