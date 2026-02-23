Cazuri șocante la Pediatrie Ploiești: cine intervine când minorii sunt victime ale abuzului fizic sau consumului de alcool și droguri

Sute de copii ajung anual la Spitalul de Pediatrie din Ploiești din cauza agresiunilor fizice, a consumului de alcool și droguri, iar intervențiile DGASPC Prahova devin tot mai frecvente. De la anchete sociale de urgență până la plasament și consiliere psihologică, autoritățile încearcă să limiteze efectele abuzurilor în rândul copiilor. În 2025, Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în Situație de Risc Ploiești, prin sesizare de la Spitalul de Pediatrie, a intervenit în 2 cazuri de abuz de alcool, 4 de agresiune fizică, 14 de consum de droguri și alte 5 de abuz de medicamente în rândul minorilor.

Săptămânal, au transmis reprezentanții Spitalului de Pediatrie Ploiești, la Camera de Gardă a unității sanitare ajung copii, unii de 10 sau 11 ani, și adolescenți aduși cu ambulanța sau de către familie, cu traumatisme provocate de agresiuni, intoxicații alcoolice sau consum de substanțe interzise.

Dincolo de tratamentul medical, începe o altă procedură esențială: intervenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova (DGASPC).

Orice medic sau angajat al spitalului, spun cei de la Protecția Copilului, care suspectează că un minor este victima abuzurilor fizice ori care ajunge pe patul de spital în comă alcoolică sau sub influența unor droguri precum canabisul, benzodiazepinele sau etnobotanicele are obligația de a sesiza autoritățile.

Cei mai mulți minori, în atenția Protecției Copilului Prahova din cauza consumului de droguri

„De cele mai multe ori, notificarea ajunge la DGASPC, iar în paralel poate fi anunțată și Poliția. Spitalul nu tratează doar o fractură sau o intoxicație cu alcool ori droguri. Dacă există indicii că minorul este în pericol, fiind abuzat sau neglijat, motiv pentru care cade în patima alcoolului sau a consumului de stupefiante, cazul devine unul în care este nevoie de intervenție din partea Protecției Copilului”, explică reprezentanții DGASPC Prahova.

În 2025, Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în Situație de Risc (inclusiv prin NUN 119) Ploiești a avut în evidență, prin sesizare de la Spitalul de Pediatrie, 2 cazuri de consum de alcool, 4 de agresiune fizică, 14 de consum de droguri și 5 de abuz de medicamente în rândul minorilor.

În anul 2026, unitățile medicale au adus în atenția centrului un caz de agresiune fizică, un caz de consum de alcool și 7 cazuri de consum de droguri în rândul minorilor, a transmis, la solicitarea Observatorul Prahovean, DGASPC Prahova.

Copii bătuți sau drogați care ajung în centre de plasament sau în grija asistenților maternali

În cazurile menționate, au mai spus cei de la Protecția Copilului, pentru un minor s-a dispus, în 2025, plasament în regim de urgență la asistent maternal, iar pentru un alt copil și mama acestuia, de la începutul acestui an, s-a dispus găzduirea într-o locuință protejată destinată victimelor violenței domestice.

Într-un alt caz de neglijență care a implicat 7 copii, judecătorii au dispus, tot anul trecut, plasamente la asistenți maternali și în centre de tip familial, procedura de punere în executare fiind reluată în prezent.

Pentru niciunul dintre cazurile semnalate de spital privind agresiuni fizice sau consum de alcool, droguri ori medicamente nu s-a impus inițierea demersurilor de decădere din drepturile părintești, întrucât evaluările realizate nu au justificat o astfel de măsură extremă”, au precizat reprezentanții instituției.

Consiliere psihologică pentru minori și familie

Ca procedură în cazul minorilor ajunși bătuți, băuți sau drogați la spital, după evaluarea cazurilor, intervenția specializată urmează să fie realizată, după caz, de către Serviciul de Consiliere Psihosocială, dacă nu se impune instituirea unei măsuri de protecție, iar copilul și familia doresc includerea într-un program de consiliere psihologică sau participarea la un astfel de program este impusă de instanță, ori de către Serviciul Evaluare, Abuz și Violență în Familie, Management de Caz pentru Copii, dacă este necesară instituirea unei măsuri de protecție.

Cazurile care privesc copiii agresori, care au comis fapte penale, dar nu răspund în fața legii, asta însemnând că au sub 14 ani, sunt repartizate Centrului pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în Situație de Risc Ploiești, care poate implementa măsura de supraveghere specializată sau poate monitoriza situația.

În toate situațiile de risc pentru copiii sub 18 ani, au mai precizat cei de la DGASPC Prahova, se realizează evaluarea mediului familial și social, sunt informați și consiliați părinții sau reprezentanții legali cu privire la situația copilului, impactul asupra acestuia și responsabilitățile parentale, se elaborează recomandări și planuri de intervenție și se asigură monitorizarea cazurilor, inclusiv prin vizite în teren, pe o perioadă inițială de minimum 3 luni, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației.

Practic, atunci când un copil pleacă din spital, după ce a fost victima unei agresiuni ori a fost tratat pentru comă alcoolică sau consum de droguri, cazul nu se închide, fiindcă problema nu este doar medicală, ci și socială.

Intervenția Protecției Copilului, printr-un întreg șir de proceduri care trebuie respectate, încearcă să rupă cercul abuzului sau al neglijenței în familie. Prevenția rămâne, însă, mereu cheia, mai spun reprezentanții instituției.