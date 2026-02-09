Șocant. Din toaletele școlilor, direct la ATI, la Pediatria Ploiești: copii de 11 ani, drogați și în comă

De la uz la abuz e un singur pas, extrem de mic și aproape insesizabil. Consumul de droguri în rândul copiilor a devenit, fără dubii, un subiect ce ar trebui tratat cu maximum de atenție, într-o societate complet nepregătită să facă față fenomenului. O societate care, la nivel teoretic, are tot felul de programe și proiecte pe hârtie, menite să îi determine pe copii și adolescenți să nu se cufunde în ceea ce înseamnă consumul de stupefiante. Practica omoară, însă. Uneori, la propriu.În 2025, la Spitalul de Pediatrie Ploiești, 17 minori au ajuns, mulți dintre ei, din toaletele școlilor, direct la secția de Terapie Intensivă. Unii, în comă, din cauza consumului de canabis, cel mai mult.

- Publicitate -

În luna ianuarie 2026, au fost efectuate 18 teste pentru substanțe de abuz, în general pentru consum de canabis (marijuana), spun medicii.

Copii drogați la 11 ani

Pentru că au o stimă de sine foarte scăzută, pentru că sunt influențați de anturaj, pentru că părinții sunt acolo doar fizic, nu și emoțional, pentru că vor să braveze și să „dea bine” în fața altora, zeci de copii, unii chiar de 10–11 ani, ajung din toaletele școlilor direct la secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Pediatrie din Ploiești.

- Publicitate -

Canabisul, principalul stupefiant consumat de copii

Cei mai mulți, spune managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești, medicul Anca Miu, ajung la Camera de Gardă din Ploiești sub influența canabisului, benzodiazepinelor sau a etnobotanicelor.

Sunt minori, cei mai mici cu vârste de 10, 11 ani.

Potrivit studiilor, consumul de canabis duce la iritabilitate și agresivitate, tulburări de comportament, cum ar fi lipsa motivației, retragere socială, impulsivitate și judecată afectată, halucinații și psihoze induse de canabis, impact asupra memoriei și funcțiilor cognitive, dar și anxietate și depresie.

- Publicitate -

„Consumă, cei mai mulți, canabis, barbiturice, benzodiazepine, etnobotanice… Xanaxul e «delicios». Ei (n.red. – minorii) ajung la UPU cu stare generală proastă, unii chiar în comă.

Părinții nu vor să recunoască, vor să îi ia cât mai repede acasă… Li se face testul din urină, pe care îl și repetăm când este neconcludent. E un test care poate evidenția o anumită intoxicație, dintr-o anumită clasă medicamentoasă.

„Cifrele nu sunt mari, însă, pentru noi, ca medici, dau de gândit. Un singur copil dacă pierdem, pentru noi e mult”

În 2025 am avut 17 copii depistați pozitiv la droguri. Unii ajunși la UPU la limita dintre viață și moarte. Alți 18 au fost aduși de ambulanță în prima lună a lui 2026, fiind suspecți că au consumat substanțe psihoactive.

- Publicitate -

Sunt copii ale căror vârste pleacă de la 10–11 ani și ajung la 17. În toaletele școlilor, cel mai mult, ne spun, când se trezesc din sevraj, se întâmplă consumul. Sau la petreceri… Pică din picioare, efectiv.

Cei din jur constată și bine fac că sună la Ambulanță. Trist e că părinții, când află că al lor copil e pe secția ATI (Anestezie și Terapie Intensivă), drogat, nu recunosc. Spun așa: «al meu copil nu face asta» și cer să îl ia acasă, asta ca să ascundă rușinea”, povestește managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești, medicul Anca Miu.

Medic: „ Când se întorc la noi, aflăm că unii dintre copii sunt dealeri de droguri”

În completarea sa vine directorul medical al singurului spital de urgență pentru copii din Prahova, medicul Anca Simionescu:

- Publicitate -

„Vin copii nu o dată, ci de mai multe ori sub influența drogurilor. Ajung intoxicați cu aceleași substanțe, în comă, cum vă spuneam. Aflăm că unii dintre ei sunt dealeri. Ce putem face noi, ca spital? Internăm intoxicațiile, îi vindecăm fizic. Dar problema nu e rezolvată.

Pe mulți îi trimitem la secția de toxicologie a Spitalului «Grigore Alexandrescu» din București. Ce se întâmplă însă după, cu aceste suflete, e important. Acești copii trebuie să ajungă în centre de adicții, pe care noi nu prea le avem.

Există centrul de la Voila, sanatoriul, cu o capacitate limitată. Mulți nu acceptă reabilitarea aici sau spun că o acceptă doar teoretic, până când ies din spital. Părinții sunt principalii responsabili. Sfatul psihologului, al psihiatrului nu contează decât până în momentul în care primesc semnătura de externare.

- Publicitate -

Sunt copii din familii disfuncționale, fete păcălite de băieți cu bani, care cad pradă consumului de stupefiante pe fondul dezamăgirilor, ori puști din familii bine poziționate, care cred că acest consum de droguri e o normalitate.

Când se trezesc din sevraj, vor să plece, familiile, de rușine, îi încurajează”, povestește directorul medical al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Faptul că mulți adolescenți sunt tentați de consumul de substanțe psihoactive, iar accesul la acestea este tot mai facil, ar trebui să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru adulți, pentru părinți, mai exact.

- Publicitate -

Oameni care ar trebui să fie îngrijorați de cifrele prezentate de Spitalul de Pediatrie din Ploiești: 17 copii aflați sub influența drogurilor, în 2025, ajunși la Pediatrie din toaletele școlilor, pe care părinții i-au luat acasă, după perfuzarea de rigoare, de rușinea unei societăți.

Minori care oricând pot recidiva, așa cum inclusiv medicii au transmis, și care, în orice moment, se pot transforma, din cauza delirului creat de substanțele psihoactive, din copiii inocenți, cu o viață înainte, în ființe fără judecată al căror creier ajunge să fie „prăjit” din cauza halucinogenelor.

Azi și mereu, ei, copiii, au nevoie de ajutor. Un ajutor pe care nu îl pot striga, dar de care au nevoie, de la adulții din viața lor, în fiecare moment și în fiecare neputință neauzită și nevăzută, transformată într-o „plăcere” ce poate ucide la un moment dat.