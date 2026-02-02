Alarmant! Copii de 6–7 ani, aduși în comă alcoolică la Pediatria din Ploiești

Consumul de alcool în rândul copiilor a devenit, din nefericire, o „modă”. Clar, nu mai este ceva despre care să se vorbească la capitolul „și altele”, din moment ce, la singura unitate sanitară din Prahova care asigură urgențe pediatrice, Spitalul de Pediatrie Ploiești, au ajuns, în 2025, 32 de copii în comă alcoolică. 32 de minori, unii de grădiniță! Nu amețiți de aburii alcoolului, ci în pragul morții, din cauza consumului excesiv de alcool etilic. (VIDEO la finalul textului)

În ianuarie 2026 au fost înregistrate 17 cazuri de copii ajunși la camera de gardă, după ce alcoolul le-a topit mințile. Patru dintre ei au fost aduși în comă.

România este, la nivel mondial, țara cu cea mai mare cantitate de alcool consumată anual, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Din păcate, avem o „cultură” a consumului de alcool, care se reflectă, da, din păcate, și în rândul copiilor.

Alcoolul este un viciu care, de altfel, nu doar că este interzis prin lege până la 18 ani, dar poate fi foarte periculos pentru dezvoltarea cognitivă și emoțională a copiilor și care chiar îi poate predispune la ceea ce nu-și dorește nimeni când începe să consume: dependența.

La Spitalul de Pediatrie Ploiești au ajuns copii de 6–7 ani în comă alcoolică

La Spitalul de Pediatrie Ploiești, cazuistica în ceea ce privește consumul de alcool în rândul minorilor este una care ar trebui să dea de gândit. Chiar dacă cifrele, la o primă vedere, nu sunt alarmante, totuși vorbim despre minori, unii chiar de 6 sau 7 ani, aduși cu ambulanța în comă alcoolică, după cum mărturisește managerul spitalului, medicul Anca Miu.

În 2024, medicii au tratat 27 de copii victime ale consumului abuziv de alcool. În 2025, numărul comelor alcoolice la copii a crescut la 32. Într-o singură lună, ianuarie 2026, patru copii au ajuns pe mâna medicilor, nu pe fondul amețelii produse de alcool, ci din cauza faptului că și-au pierdut cunoștința din cauza excesului. Comă alcoolică, pe scurt.

Sunt date grave, date care certifică prezența unui fenomen pe care medicii nu îl pot înțelege. Sarcina lor este aceea de a trata copii care ajung la spital, aduși de ambulanță, cu intoxicație acută cu alcool etilic.

Unii copii sunt încurajați să bea de către părinți: „Lasă-l, dragă, să guste, că trebuie să știe!”

„Ajung la noi copii în come alcoolice. Am avut bebeluș înfășat în țuică. Mama așa a crezut că îi scade febra. Am luptat să salvăm mâna aia de om, aflată, involuntar, sub aburii alcoolului.

Vin în gardă copii de grădiniță, aflați sub influența alcoolului. Nu ajung amețiți, ci direct în comă. Constat, ca medic, că gândirea e următoarea: dacă tata bea o țuică sau o tărie la masă, eu (n.red. copil) de ce să nu o fac?!

Unii minori care ajung la Pediatrie, în comă alcoolică, sunt chiar încurajați să bea de către părinți: «Lasă, dragă, să guste un pic de vin, un pic de tărie, că trebuie să știe», este motivarea unora dintre părinții care, astfel, își nenorocesc copiii”, transmite medicul Anca Miu.

În completarea acesteia vine Anca Simionescu, director medical la singurul spital de urgență pentru copii din județ: „Copiii aceștia nu vin amețiți, vin în pragul morții. Cei mici, din neglijența familiei, adolescenții, din teribilism sau pe fondul depresiei generate de faptul că nu se simt înțeleși și sprijiniți de familie ori de școală”.

Provocarea shot-urilor în rândul copiilor. Medic: „Alcoolul literalmente omoară”

Ajung la petreceri, au 15–16 ani și răspund, spre exemplu, provocărilor de genul „tequila shot”. Automat intră în comă alcoolică după câteva astfel de… provocări.

„E un lucru bun că cei care îi văd în colaps sună la 112. Altfel, ar muri. Alcoolul omoară. Nu există: mergi și culcă-te, că o să îți revii. Alcoolul e un toxic care literalmente omoară”.

Copiii de vârste mici care ajung la Pediatrie în comă alcoolică nu realizează, dată fiind vârsta fragedă, gravitatea situației. Copiază modelele pe care le văd la cei care ar trebui să le fie reper: familia.

Agresivitate transformată în rușine, atunci când își revin din coma alcoolică

În cazul adolescenților, însă, starea de agresivitate indusă de alcool se transformă, după perfuzarea care scoate toxicul din organism, în rușine.

Când se trezesc din beție, din coma alcoolică, de fapt, vor să plece. Părinții îi iau acasă fiindcă nu își doresc ca lumea să îi arate cu degetul. E o jenă pe care încearcă să o bage sub preș. Și aici apare problema, fiindcă, din punct de vedere psihologic, acel adolescent, clar, nu e bine. A fost tratat fizic, i-a fost salvată viața, dar apare recidiva, dacă problema nu e tratată cu profunzime.

„Am avut cazul unui tânăr de 16 ani, care, pe mine, m-a marcat. Familie de magistrați… Un copil extraordinar de inteligent, cu rezultate bune la școală. Cred că a ajuns de vreo opt ori în comă alcoolică la Pediatrie.

Era adus, periodic, în stare de inconștiență, nu reacționa la niciun stimul. Nu am înțeles niciodată de ce familia a permis acest lucru, de ce nu a luat măsuri.

Era extrem de agresiv când ajungea la noi cu ambulanța și extrem de rușinat atunci când, după tratament, își revenea din beție. Cred că, la mijloc, în acest caz, au fost niște frustrări ale copilului, niște dureri pe care nu le-a putut discuta cu nimeni și le-a înecat în alcool”, mai povestește managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești, Anca Miu.

Concluzia medicilor este una singură: între vin și vină există factori precum familia și școala, care au datoria morală de a interveni atunci când un copil nu e bine și cade pradă consumului de alcool.

La mijloc, inevitabil, se ascund fie suferința — mai exact, un maraton emoțional căruia copilul nu știe cum să îi facă față — fie o bravură care să îl transforme pe minorul care își pierde mințile din cauza alcoolului din invizibil în vizibil. Din păcate, cu niște costuri mult prea mari pentru niște vârste atât de fragede.