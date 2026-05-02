Prahova trimite două echipe în finala națională a Maratonului pentru Educație Antreprenorială, după o semifinală cu punctaj maxim și baraj pentru locul I

Teatrul Toma Caragiu din Ploiesti a fost gazda semifinalei „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” IV, program inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Evenimentul a fost organizat de CONAF Sucursala Prahova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar Județean Prahova. În acest context competitiv și inspirațional, locul I al semifinalei a fost adjudecat de echipele Colegiului Național „I.L. Caragiale” Ploiești, respectiv Colegiului Național „Mihai Viteazul” Ploiești.

Începând cu luna octombrie a anului 2025, un număr de 1.100 de liceeni din Prahova au parcurs un proces educațional aplicat, construit în jurul întâlnirilor directe cu antreprenori, al exercițiilor de gândire strategică și al validării ideilor în fața realității economice, fiind ghidați de 16 antreprenori voluntari care au înțeles că investiția în educație este, de fapt, cea mai sigură formă de dezvoltare pe termen lung a unei societăți.

Semifinala județeană a adus în fața juriului și a unei audiențe formate din 350 elevi, un total de 9 echipe, reunind 51 de elevi. Fiecare echipă a avut o viziune proprie asupra unui posibil viitor, demonstrând creativitate și o maturitate surprinzătoare în înțelegerea mecanismelor de piață, a nevoilor reale ale consumatorilor și a modului în care o idee poate fi transformată într-un model de business sustenabil.

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru susținut de lideri locali care au înțeles importanța acestui tip de intervenție educațională, fiind deschis prin discursurile președintei fondatoare CONAF, Cristina Chiriac; președintei CONAF Prahova, Angie Mirea; City Managerului, Cristi Ardelean; inspector școlar pentru disciplinele socio-umane și pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație în cadrul ISJ Prahova, Nicoleta-Elena Iordache; rectorului Universității Petrol-Gaze, conf. univ. dr. ing. Alin Diniță; membrei board-ului de conducere Sultan România, Aura Ozbay; managerului de dezvoltare Adservio, Dragoș Rumbeț, precum și prin mesajul transmis de viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, care a subliniat importanța educației financiare și antreprenoriale în formarea unei economii solide și responsabile.

Sub moderarea atentă a lui Călin Iepure, evenimentul și-a găsit ritmul firesc și unitatea, iar competiția s-a transformat într-un cadru autentic de dialog și recunoaștere, în care fiecare idee a fost nu doar auzită și analizată, ci și tratată cu respectul pe care îl merită.

Evaluarea proiectelor a fost realizată de un juriu format din profesioniști care înțeleg, din experiență directă, greutatea unei idei transformate în business, respectiv; Nicoleta Munteanu – fondatoarea Kids in Business, vicepreședintă ANAA, membră a Board-ului CONAF, Laura Vostinaru – Director Agenție Garanti Bank Ploiești, Adrian Măniuțiu – realizator TV, antreprenor în comunicare, fondator EM360 Group, Petru Dumitrașcu – Director al magazinului ATAC Ploiești, Vlad Zărnescu – Country Manager XP Group, aceștia analizând fiecare propunere prin prisma ideii de afacere, fezabilității, rezultatelor preconizate, modalității de prezentare în cadrul evenimentului.

În urma deliberărilor, premiu I al semifinalei a fost acordat echipei Wave Motion, care un startup de tehnologie dedicat monitorizării subacvatice, printr-un ecosistem format din roboți autonomi și o platformă software integrată, capabilă să transforme monitorizarea calității apei dintr-un proces manual și costisitor într-un sistem autonom, accesibil și bazat pe date în timp real.

Echipa este formată din Daria Drăghici, Ecaterina Ghiță-Stăncescu, Anastasia Ghiță-Stăncescu și Denisa Oprea, elevi ai Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, coordonați de profesoara Alina Ranenfir.Tot pe locul 1 s-a clasat și echipa PLANCK, care propune o platformă educațională digitală 100% românească, creată pentru elevii de liceu care se pregătesc pentru Bacalaureat la fizică și informatică sau pentru admiterea la facultate. Echipa este formată din elevii Miturca Sebastian Valentin, Avram Marina Adriana, Nastase Eva și Țiprigan Tiana, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din Municipiul Ploiești, coordonați de doamna profesor Cristina Corneci. Performanța ambelor echipe le oferă oportunitatea de a reprezenta județul Prahova în finala națională de la București.

Locul al doilea a revenit echipei BUFFLE, care aduce în prim-plan un concept construit în jurul desertului bubble waffle, îmbinând ideea de produs gastronomic modern cu o experiență vizuală, interactivă și ludică, adaptată gusturilor actuale și dorinței publicului pentru deserturi spectaculoase, proiect realizat de elevi ai Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” din Mizil, sub coordonarea profesoarelor Mădălina Duca și Loredana Stoica.

Pe locul al treilea s-a clasat echipa Smart Invoice Hub, o platformă digitală inovatoare de tip SaaS, creată pentru managementul financiar al persoanelor fizice, PFA-urilor și firmelor mici. Proiectul este dezvoltat de elevi ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Municipiul Ploiești, coordonați de profesoara Simona Lupu.

Cele trei echipe au fost răsplătite cu premii în bani. Echipa clasată pe locul I a primit un premiu în valoare de 3.000 de lei, cea de pe locul II a fost premiată cu 2.000 de lei, în timp ce echipa de pe locul III a fost recompensată cu 1.000 de lei. Valoarea totală a premiilor și a mențiunilor este 8.500 EUR.

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială înseamnă patru luni în care elevii au muncit cot la cot cu profesorii și mentorii lor, au învățat să își țină emoția în frâu, să își apere ideea și să urce pe scenă cu demnitatea celor care au înțeles că viitorul nu vine singur, ci se construiește.

Am deschis o scenă pentru ei. Unii o vor valoriza, alții o vor păstra ca pe un timp de calitate, trăit cu rost. Prahova ne-a dăruit un moment rar: pentru prima dată, anul acesta, am avut baraj pentru locul întâi, între două echipe pe care nu le mai puteai despărți simplu, două idei diferite, dar la fel de puternice, două feluri de a privi viitorul care au obligat competiția să aleagă și să crească. Decizia nu a mai fost despre cine pierde, ci despre cât de mult câștigăm atunci când recunoaștem valoarea acolo unde ea există cu adevărat, iar faptul că două echipe au plecat mai departe spre marea finală a fost o confirmare că nivelul crește.

Felicitări Angelicăi Mirea și echipei CONAF Prahova pentru că au făcut din această semifinală o dovadă că educația antreprenorială crește, prinde rădăcini și merge mai departe,”– Cristina CHIRIAC, președinta CONAF.

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială a prins rădăcini în Prahova printr-un efort extins la nivelul întregului județ, prin oameni care au ales să intre în școli, să stea lângă elevi, să le asculte ideile și să le dea mai departe nu rețete, ci încredere.

Anul acesta, 16 antreprenori s-au implicat în program, iar acest lucru se vede în calitatea mentoratului, în felul în care echipele au venit pregătite, articulate, curajoase și tot mai aproape de ceea ce înseamnă gândire antreprenorială aplicată.

Pentru noi, rezultatul de la Prahova spune foarte mult: două echipe calificate cu punctaj maxim, două proiecte care au confirmat nivelul la care au ajuns elevii, profesorii și mentorii deopotrivă.

Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această ediție și cred, cu toată convingerea, că atunci când un județ își adună energia în jurul educației, viitorul începe să capete contur,” a declarat Angie MIREA, președinta CONAF Sucursala Prahova.

Un moment important al zilei a fost panelul vocațional, în care Corina Ungureanu, Mugurel Drăgușin și Mario Vlaviano au oferit elevilor o ”lecție” despre vocație, despre răbdarea de a deveni și despre curajul de a rămâne fidel propriului drum, chiar și atunci când acesta nu este cel mai ușor.

Maratonul pentru Educație Antreprenorială continuă, în această ediție, în 30 de județe din România, reunind mii de elevi, profesori și antreprenori într-un efort comun de a reduce distanța dintre educație și realitatea economică, iar finala națională, care va avea loc la București, va aduce împreună cele mai bune echipe din întreaga țară, într-o competiție despre idei și despre direcția în care se construiește viitorul.

Conceptul programului este înregistrat la OSIM, confirmând caracterul său inovator și original, într-un moment în care educația antreprenorială era aproape absentă din parcursul educațional al tinerilor.

Partener strategic: Banca Națională a României (BNR)

Parteneri naționali: Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara, Asociația Națională a Antreprenorilor, Patronatul Femeilor Antreprenor, Bizz Club, Adservio

Sponsori naționali: Auchan România, XP Group, Garanti BBVA, Elit

Partener de mobilitate: Renault România

Partener media: AGERPRES, Radio Magic FM

Acest eveniment nu ar fi posibil fără susținerea partenerilor locali: Primăria Municipiului Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești şi a sponsorilor locali: Sultan România, Dragocad Geometry, Metropolitan Life Romania,Vimo Salt&Paper, Casa AlexandraV, Neo Dermaskin By Dr Ana Facă, Balkanica, Medim Dental Clinic, Fun Point, Artdeco, Ido Best Solutions, ArFoc Tehno, Elena Nitu Beauty Studio, Mira Beauty & Hair Styling, Exclusive Car Group, Cofetăria Lani, BeWit, Brutaria Mini Pan şi a partenerilor media locali: Observatorul Prahovean

Despre CONAF:

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 31 sucursale, 3 federații, 16 patronate, 55 asociații și 15.000 de companii, peste 245.000 de angajați.

CONAF organizează evenimente importante pentru societatea românească, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, Forumul „De Vocație Antreprenoare”, Forumul „24 Trends for 2024”, SupraTAX, „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” , „Romanian Venture Forum” seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Nicoleta Munteanu, Marius Ghenea, Anca Damour, Tatian Diaconu, Hildegard Brandl, Daniela Marişcu, Gabriel Biriş, Dan Oros, Görkem Oran, Theodora Popa