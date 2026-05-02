Informare meteo ANM: vreme deosebit de rece, ploi, vânt și brumă. Cum va fi vremea la Ploiești

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de sâmbătă, 2 mai, ora 10:00, până duminică, 3 mai, ora 10:00. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, iar la Ploiești maxima va fi de doar 12–14 grade.

- Publicitate -

Informare meteo

Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării.

Informarea meteo este valabilă în intervalul 2 mai, ora 10:00 – 3 mai, ora 10:00.

- Publicitate -

Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra, în zonele vizate, între 8 și 16 grade, ceea ce înseamnă abateri de 8–12 grade față de mediile multianuale ale perioadei.

Minimele vor fi cuprinse între -8 și 8 grade, iar spre sfârșitul nopții, local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, vremea va fi rece pentru începutul lunii mai. Temperatura maximă va oscila între 12 și 14 grade, iar minima va fi cuprinsă între 3 și 4 grade.

- Publicitate -

Pe parcursul zilei sunt posibile ploi, în contextul averselor anunțate de ANM pentru Muntenia.

Ploi, grindină, și vânt

Pe parcursul zilei, local vor fi averse în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania.

Îndeosebi în Muntenia și Oltenia, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche, iar cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp.

- Publicitate -

În Carpații Meridionali și Orientali sunt anunțate precipitații mixte, respectiv ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare.

Vântul va avea intensificări local în estul și sudul țării și izolat în rest, cu viteze în general de 40–50 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor depăși 60–70 km/h.