Continuă seria fulminantă a celei mai bune echipe de la Petrolul

Întrun moment în care prima echipă a Petrolului se luptă la retrogradrare și are meci duminică, de la ora 18.15, cu UTA, formația secundă a clubului merge din victorie în victorie. Petrolul II a ajuns la șapte succese consecutive și n-a mai pierdut un punct de pe 14 martie, când bifa a cincea înfrângere la rând.

Aseară, la Stejnicu, Petrolul II a învins cu 1-0 echipa Unirea Braniștea, liderul play-outului Grupei F din Liga a III-a, și a urcat pe locul doi în clasament. Unicul gol al meciului derby a fost marcat de Alberto Călin, fotbalistul de 20 de ani, chemat în această săptămână la prima echipă.

Puștii sunt neînvinși de două luni și la tineret

Echipa antrenată de Daniel Movilă, coordonatorul Academiei Petrolul și cel care pregătește și formația de tineret a jucat în formula: Rădulescu – Dumitriu, Costache, Dudu (Drăghia), Al. Petre – Dumitrache, Boțogan (L. Argeșanu), Călin – Paraschiv (Coman), Guiu (D. Ilie), Leescu.

Nucleul acestei echipe joacă și în Liga Elitelor de tineret, acolo unde este neînvinsă tot de două luni. Forma excelentă a echipei e o veste bună ținând cont că pe 24 mai, petroliștii vor juca în finala Cupei României, la Târgoviște, contra celor de la ACS Bacău.

Din lotul echipei lui Movilă, fotbaliștii Rădulescu, Al. Petre și Leescu au debutat în acest sezon la prima echipă a Petrolului, Dumitrache a fost de câteva ori în lot, Paraschiv și Ilie au meciuri în SuperLigă, iar Boțogan este un obișnuit al garniturii de seniori. Internaționalul de tineret a revenit după o accidentare musculară și a cerut să joace la echipa secundă, pentru a intra treptat în circuit.

Lucian Dumitriu, singurul veteran din echipă

“Scopul nostru este să pregătim jucători pentru prima echipă. Nu ne intersează foarte mult rezultatele, dar victoriile sunt binevenite în primul rând pentru încrederea tinerilor. Sunt fotbaliști care au crescut mult și pot deveni soluții pe viitor. Drumul e lung, dar tinerețea și ambiția e de partea lor”, a declarat antrenorul Daniel Movilă pentru Observatorul Prahovean.

Singurul fotbalist de la Petrolul II care face notă discordantă cu tinerii jucători este Lucian Dumitriu (33 de ani), pus pe liber de club în iarnă, dar care nu și-a găsit echipă și a decis să rămână la Petrolul II până la finalul angajamentului.

Seria de meciuri fără înfrângere a echipei:

• Petrolul II- Unirea Braniștea 1-0

• CSM Rîmnicu Sărat – Petrolul II 1-2

• Petrolul II – Dacia Unirea Brăila 5-0

• Oțelul II – Petrolul II 2-6

• CSO Plopeni – Petrolul II 0-2

• Petrolul II – Oțelul II 3-1

• Dacia Unirea Brăila – Petrolul II 0-2