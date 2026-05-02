infO(1)Robotics în top 5 mondial pentru performanța robotului, după încheierea calificărilor la Campionatul Mondial FIRST

Pe 1 mai, în cea de-a treia zi a Campionatului Mondial de Robotică FIRST, desfășurat în perioada 29 aprilie – 2 mai la Houston, Statele Unite ale Americii, echipa de robotică infO(1)Robotics din Ploiești, de la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, a încheiat meciurile de calificare cu un rezultat remarcabil: top 5 mondial pentru performanța individuală a robotului. Formată din 20 de elevi și fiind singura echipă din Prahova calificată la această etapă, infO(1)Robotics continuă să reprezinte România la cel mai înalt nivel al competiției FIRST Tech Challenge.

- Publicitate -

Cea de-a treia zi de competiție a fost una plină pentru echipă, cu un program foarte aglomerat și un ritm susținut de la început până la final. Membrii infO(1)Robotics au trecut de la meciuri la jurizări, de la discuții cu jurații la verificări tehnice și apoi din nou pe teren, într-o zi în care fiecare moment a contat.

Astăzi s-au încheiat meciurile de calificare, o etapă importantă în parcursul echipei la Campionatul Mondial. În urma acestora, infO(1)Robotics se află în top 5 la nivel mondial pentru performanța individuală a robotului, rezultat care arată eficiența robotului pe teren și munca tehnică depusă de elevi pe parcursul sezonului.

- Publicitate -

Pe lângă meciuri, ziua a fost foarte importantă și pentru partea de jurizare. În urma primului interviu cu jurații, desfășurat în cea de-a doua zi a competiției, echipa a fost nominalizată pentru premii. Pentru a analiza mai atent echipele nominalizate, jurații au venit astăzi la stand în mai multe ture și au adresat întrebări despre robot, echipă, activitățile desfășurate și impactul proiectelor dezvoltate.

A fost ziua în care infO(1)Robotics a interacționat cu cei mai mulți jurați de până acum. Membrii echipei au vorbit despre procesul de proiectare, construire și programare a robotului, despre strategia de joc, dar și despre partea non-tehnică: promovare, sponsori, activități în comunitate, organizarea de evenimente și modul în care echipa contribuie la educația STEM.

Întrebările juraților au fost diverse și au vizat atât partea tehnică, cât și activitatea echipei din afara terenului. Elevii au explicat deciziile luate în construcția robotului, felul în care au lucrat împreună și modul în care au gestionat provocările sezonului.

- Publicitate -

Pentru echipă, ziua a fost solicitantă, dar importantă. Între meciuri, jurizări și pregătiri, membrii infO(1)Robotics au rămas concentrați și au încercat să arate cât mai bine munca din spatele acestui sezon. Fiecare discuție cu jurații și fiecare apariție pe teren au fost ocazii de a reprezenta România la nivel internațional.

„Astăzi s-au încheiat meciurile de calificare, iar faptul că suntem în top 5 mondial pentru performanța individuală a robotului înseamnă foarte mult pentru noi. A fost o zi în care am trecut constant de la meciuri la jurizări, am răspuns la multe întrebări despre robot, echipă și proiectele noastre și am încercat să arătăm cât mai bine tot ce am construit în acest sezon”, au transmis membrii echipei infO(1)Robotics.

infO(1)Robotics continuă competiția cu determinare și încredere, ducând mai departe munca, energia și pasiunea care au adus echipa pe scena mondială.

- Publicitate -

Despre infO(1)Robotics

Fondată în 2018, echipa infO(1)Robotics s-a remarcat prin performanțe constante și implicare activă în comunitatea de robotică, inclusiv prin organizarea etapei regionale Sud-Est a competiției FIRST Tech Challenge. În acest sezon, a câștigat etapa regională pe teren, stabilind și un record mondial în finală. Făcând parte din Winning Alliance, a fost distinsă cu premiul Connect, cel mai important premiu non-tehnic, iar la etapa națională a obținut premiul Inspire II, cel mai prestigios premiu al competiției, confirmând excelența echipei.

Aceasta este a doua calificare a echipei la Campionatul Mondial, după cea din 2022, și a avut, de asemenea, o dublă participare la Chicago Robotics Invitational, continuând să reprezinte România la cel mai înalt nivel.

- Publicitate -

Activitatea echipei infO(1)Robotics este susținută într-o măsură semnificativă de sprijinul oferit de sponsorii: Primăria Municipiului Ploiești, Consiliul Județean Prahova, LEDMAX, Roconsult Tech, PLEX Robotics, FreeStar, Professional Farmaline. Datorită implicării și susținerii acestora, echipa are oportunitatea de a participa la competiții, de a dezvolta proiecte inovatoare și de a promova excelența în domeniul roboticii.

Asociația Nație Prin Educație este o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEM anual pentru peste 5.000 de elevi de liceu și mentorii lor. Încă din 2016, asociația este organizatorul Programului Național de Educație STEAM FIRST Tech Challenge. Asociația dezvoltă și coordonează toate aspectele proiectului care privesc echipele din România, organizând anual competiții regionale și naționale dedicate elevilor de liceu. Mai multe informații pe natie.ro.