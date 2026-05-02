Cum va fi vremea în luna mai. Meteorologii anunță o lună mai caldă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 1 mai 2026, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, iar vestea este una bună este că, după un început de lună mai rece, temperaturile vor urca treptat, depășind în mai multe regiuni valorile normale pentru această perioadă. Ploile vor fi puține în prima parte a lunii, iar tendința de încălzire se va menține chiar și spre final, când pot apărea precipitații locale izolate.

- Publicitate -

Săptămâna 4–11 mai

Primul interval aduce temperaturi ușor mai ridicate decât normalul calendaristic în vestul, nord-vestul și centrul țării, în timp ce restul regiunilor se vor încadra în valorile obișnuite pentru această perioadă. Cât privește ploile, acestea vor fi rare – regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a României.

Săptămâna 11–18 mai

Căldura se extinde și spre sud-vest, iar temperaturile medii vor depăși ușor normalul în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale. În rest, vremea rămâne în parametri obișnuiți. La capitolul precipitații, nord-vestul țării va înregistra cantități mai mari decât de obicei, în timp ce celelalte zone se vor situa în jurul valorilor normale.

- Publicitate -

Săptămâna 18–25 mai

O săptămână echilibrată, în care atât temperaturile, cât și precipitațiile se vor situa în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Excepție face sud-vestul țării, unde mercurul din termometre ar putea urca ușor peste medie.

Săptămâna 25 mai – 1 iunie

Luna mai se încheie cu temperaturi ușor peste normal în vestul, sud-vestul și centrul țării, restul regiunilor menținându-se în valorile specifice sfârșitului de mai. Precipitațiile vor fi local deficitare în vest și nord-vest, iar în celelalte zone se vor încadra în normalul perioadei.