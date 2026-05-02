ZBOR Hub organizează Pitch Day pentru tinerii cu idei de business

Tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani care au o idee de business se pot înscrie la Pitch Day, eveniment organizat de ZBOR Hub pe 14 mai. Cele mai bune idei vor putea merge mai departe în finala FOMO de la București, unde sunt puse în joc premii de până la 1.000 de euro.

ZBOR Hub îi invită pe tinerii cu idei de business să participe la Pitch Day, un eveniment dedicat celor care vor să își transforme inițiativele antreprenoriale în proiecte prezentate în fața unui juriu.

Evenimentul va avea loc pe 14 mai, iar participanții vor avea ocazia să își susțină ideea de afacere în fața unui juriu local.

Cele mai bune proiecte vor merge mai departe în finala FOMO, organizată la București, unde sunt puse în joc premii de până la 1.000 de euro.

Cine poate participa

Evenimentul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 25 de ani, care au o idee de business și curajul să o prezinte public.

Pentru participare, cei interesați trebuie să se înscrie prin ZBOR App, să își pregătească ideea și un mini plan de business.

Pitch de 7 minute și sesiune de întrebări

Formatul evenimentului presupune o prezentare de 7 minute, urmată de o sesiune de 5 minute de întrebări și răspunsuri din partea juriului.

Organizatorii transmit că locurile sunt limitate, iar înscrierea se face prin aplicația ZBOR.

Pitch Day oferă tinerilor ocazia să își testeze ideile, să primească feedback și să facă primul pas către o competiție națională dedicată inițiativelor antreprenoriale.