Femeie de 76 de ani din Ploiești, șantajată cu aproape 70.000 de lei după ce a amenajat un loc de veci

O femeie de 76 de ani din Ploiești a fost șantajată timp de aproape un an de doi bărbați care s-ar fi dat drept inspectori de cimitir. Aceștia i-ar fi cerut bani în mod repetat, sub pretextul că nu vor sesiza autoritățile pentru lucrări făcute fără autorizație la un loc de veci din cimitirul Viișoara. Unul dintre ei a fost prins în flagrant. VIDEO la finalul textului.

Potrivit polițiștilor, cei doi s-ar fi dat drept inspectori de cimitir și i-ar fi spus femeii că a făcut lucrări fără autorizație. Pentru a nu sesiza autoritățile și Poliția, bărbații i-ar fi cerut în mod repetat diverse sume de bani. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 70.000 de lei.

Femeia a depus plângere la Poliție

Pe 17 aprilie 2026, femeia a depus o sesizare la Secția nr. 2 Poliție Ploiești, reclamând că a fost constrânsă să plătească bani prin presiuni și amenințări privind aplicarea unor presupuse măsuri legale.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că, în perioada mai 2025 – aprilie 2026, două persoane ar fi indus-o în eroare pe femeia de 76 de ani, atribuindu-și în mod fals calitatea de inspector de cimitir.

Sub acest pretext, cei doi ar fi solicitat și primit în mod repetat sume de bani, promițând că nu vor fi aplicate măsuri legale pentru amenajarea realizată într-un cimitir din municipiul Ploiești.

Flagrant reușit

În urma activităților investigative, polițiștii au identificat doi bărbați, în vârstă de 39 și 44 de ani, ambii din Ploiești.

La data de 1 mai 2026, polițiștii au organizat o acțiune de prindere în flagrant. Unul dintre bărbați a fost surprins în timp ce primea bani de la persoana vătămată.

Ulterior, cei doi bărbați au fost conduși la sediul Poliției, pentru audieri și continuarea cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Cei doi urmează să fie prezentați unității de parchet competente, pentru analizarea oportunității dispunerii altor măsuri preventive.