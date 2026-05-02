Tinerii au preluat inițiativa la Ploiești: implicare, filme și experiențe de Ziua Națională a Tineretului

Zilele acestea tinerii sunt în prim-plan la Ploiești. Dacă în perioada 24 aprilie – 1 mai a fost marcată Săptămâna Europeană a Tineretului, astăzi, 2 mai, este Ziua Națională a Tineretului (sărbătorită în România din 2004).

- Publicitate -

Ziua Națională a Tineretului are rolul de a sublinia importanța implicării tinerilor în viața socială, culturală și economică, marcând adesea și începutul sezonului estival. În 2026, Ziua Națională a Tineretului și activitățile conexe din Ploiești se concentrează pe implicarea civică și dialog european.

Patru tineri au condus Primăria Ploiești pentru o zi

Patru tineri din județul Prahova au devenit „reprezentanți pentru o zi” în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, într-un proiect organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Prahova (FJT Prahova).

- Publicitate -

Ei au preluat roluri simbolice de conducere, având ocazia să observe direct activitatea administrației publice locale și să interacționeze cu factorii de decizie. Observatorul Prahovean a scris AICI un articol despre această inițiativă administrativă.

Evenimente dedicate dialogului și dezvoltării tinerilor, la hub-ul ZBOR

La Zbor Hub Ploiești, întreaga săptămână s-au purtat conversații despre viitor, oportunități europene și tineri care vor să schimbe ceva.

Iar sâmbătă, 2 mai, e zi de film la Zbor Hub. Ziua Națională a Tineretului va fi marcată prin proiecții de filme, începând cu ora 16.

- Publicitate -

Oricine poate contribui la finanțarea proiectelor educaționale desfășurate de Asociația Eurospirit din Ploiești, fără costuri suplimentare, prin completarea unui formular simplu.

A fost inaugurat un spațiu dedicat tinerilor, la Ploiești

Fundația Județeană pentru Tineret Prahova a inaugurat săptămâna aceasta la Ploiești un spațiu dedicat tinerilor. Youth Center Ploiești se găsește pe strada Romană, la numărul 62.

Spirit of Adventure în Parcul Regele Mihai I din Ploiești

„Când ai făcut ultima dată ceva pentru prima dată?” întreabă reprezentanții Fundației Județene pentru Tineret Prahova. Acum ai ocazia să îți experimentezi limitele. Academia de Supraviețuire și FJT Prahova, în parteneriat cu asociația Green Youth, te așteaptă cu activități interactive și experiențe pe care nu o să le uiți prea curând.

- Publicitate -

Evenimentul are loc azi, de Ziua Națională a Tineretului, între orele 12:00 – 16:00, în Parcul Regele Mihai I al României (zona Turnul Parașutiștilor).

Ce te așteaptă?

•Atelier de prim ajutor

• Jocuri de echipă

• Atelier de orientare

• Atelier de supraviețuire

Organizatorii promit o experiență practică, dinamică și perfectă pentru tinerii care vor să învețe lucruri utile și să se distreze în același timp.

Participarea este gratuită, iar locurile sunt limitate. Trebuie să completezi un formular de înscriere, AICI.