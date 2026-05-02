Când este următoarea minivacanță după 1 Mai. Ce zile libere urmează în 2026

Angajații și elevii din România beneficiază zilele acestea, de o minivacanță de trei zile consecutive, prin alipirea Zilei Muncii de weekendul obișnuit. Următoarea perioadă de repaus prelungit este deja programată la finalul lunii, odată cu sărbătoarea Rusaliilor.

În 2026, Rusaliile aduc trei zile consecutive libere: sâmbătă, 30 mai — luni, 1 iunie. A doua zi de Rusalii este zi liberă legală, iar coincidența cu Ziua Copilului, celebrată tot pe 1 iunie, prelungește weekendul. Elevii vor avea zi liberă și pe 5 iunie, de Ziua Învățătorului.

După Rusalii, următorul reper din calendarul zilelor nelucrătoare este 15 august, Adormirea Maicii Domnului. În 2026, această dată cade în weekend, astfel că nu generează zile suplimentare de repaus pentru majoritatea angajaților.

În total, angajații din România au 17 zile libere legale în 2026, dintre care 12 sunt în cursul săptămânii, ceea ce favorizează apariția mai multor minivacanțe pe parcursul anului.

Ce compensații primesc angajații care lucrează de sărbători legale

Salariații care lucrează în zile de sărbătoare legală au dreptul, în primul rând, la timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă acordarea timpului liber nu este posibilă din motive justificate, angajatorul este obligat să plătească un spor salarial de minimum 100% din salariul de bază — adică, în practică, o plată dublă pentru orele lucrate.

Aceste prevederi nu se aplică în locurile de muncă unde activitatea nu poate fi întreruptă din cauza specificului procesului de producție.