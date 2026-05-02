Cum s-a produs accidentul grav de pe DN 1A, din Lipănești. O victimă a fost resuscitată

Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață, pe DN 1A, la Lipănești. O femeie a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost resuscitată, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Din primele verificări ale polițiștilor, accidentul s-ar fi produs după ce o șoferiță de 52 de ani, care circula pe un drum comunal, ar fi pătruns pe DN 1A fără să se asigure.

Un șofer care circula regulamentar pe drumul național nu a mai putut evita impactul.

În urma coliziunii, femeia a intrat în stop cardio-respirator, fiind resuscitată de salvatorii chemați la fața locului și transportată de urgență la spital. Detalii aici: