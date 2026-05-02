Când ai nevoie de permis de conducere internațional, cum îl obții și cât costă

Șoferii români care călătoresc în afara Uniunii Europene pot fi obligați, în anumite țări, să prezinte un document suplimentar față de permisul național – permisul de conducere internațional.

Permisul de conducere românesc este recunoscut automat în toate statele membre ale Uniunii Europene și în țările care au aderat la Convenția asupra circulației rutiere de la Viena din 1968. Dincolo de acest spațiu, lucrurile se complică: recunoașterea depinde de acorduri internaționale și de legislația fiecărui stat în parte, iar în absența unui cadru unitar, autoritățile pot solicita un document suplimenta, permisul de conducere internațional.

Ce este, de fapt, permisul internațional

Permisul de conducere internațional nu înlocuiește permisul național ci îl completează. Documentul funcționează ca o traducere standardizată a permisului românesc și are rolul de a facilita verificarea dreptului de a conduce de către autoritățile din alte state. Atunci când este necesar, șoferul trebuie să aibă asupra sa ambele documente: permisul românesc și cel internațional.

În ce țări poate fi necesar

Nu există o listă oficială exhaustivă, deoarece regulile diferă de la stat la stat. Un reper este oferit de Ordinul MAI nr. 163/2011, care menționează state ce nu sunt parte a Convenției de la Viena și unde permisul românesc singur poate să nu fie suficient. Printre acestea se numără Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, Coreea de Sud, Egipt, Iordania, Liban și Siria.

În aceste țări, atât autoritățile rutiere, cât și companiile de închirieri auto pot solicita prezentarea permisului internațional. Recomandarea generală este ca șoferii care călătoresc în afara spațiului european să verifice în prealabil cerințele statului de destinație.

Cât este valabil

Permisul de conducere internațional este valabil până la data expirării permisului național, dar nu mai mult de trei ani de la data emiterii. Dacă anumite categorii de vehicule înscrise în permisul național au o valabilitate mai scurtă, acest lucru va fi menționat explicit la rubrica „Restricții” din documentul internațional.

Cum se obține și ce documente sunt necesare

Începând cu 1 februarie 2026, cererile pot fi depuse și online, prin platforma hub.mai.gov.ro. Alternativ, dosarul poate fi depus fizic la sediile serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, care îl transmit mai departe către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (D.G.P.C.I.), autoritatea emitentă.

Documentele necesare sunt:

cererea solicitantului;

actul de identitate valabil;

dovada plății.

Tariful de emitere este de 46 de lei, iar termenul de procesare este de 30 de zile de la înregistrarea cererii.

Unde se ridică documentul

După emitere, permisul internațional poate fi expediat prin poștă la adresa indicată de solicitant sau ridicat personal de la serviciul public comunitar menționat în cerere. Dacă titularul nu este găsit la adresă, documentul rămâne disponibil pentru ridicare la serviciul competent din zona respectivă.

Ce nu se poate preschimba

Potrivit legislației în vigoare, permisele de conducere internaționale nu pot fi preschimbate cu documente românești similare. Aceeași restricție se aplică permiselor pierdute, furate, expirate, anulate, suspendate sau retrase, celor provizorii ori temporare, precum și celor aparținând persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă.

Șoferii străini în România

Regula funcționează și invers: persoanele care dețin un permis de conducere emis de un stat care nu este membru al Convenției de la Viena, nu face parte din UE și nu a încheiat un tratat de recunoaștere reciprocă cu România trebuie să posede și un permis internațional pentru a circula legal pe drumurile din țara noastră. Excepție fac titularii de permise naționale străine care au asupra lor un pașaport valabil al statului emitent, caz în care pot conduce pe teritoriul României pentru o perioadă determinată.