”Avioane și motoare” – câteva dintre surprizele superevenimentului de pe 30 mai, de lângă Ploiești

Pregătirile pentru evenimentul care îți va tăia răsuflarea au intrat în linie dreaptă. Pe 30 mai, mii de oameni vor asista la un spectacol cum nu au mai văzut pe Aerodromul Gheorghe Bănciulescu din Strejnicu. Și totul a pornit de la deja tradiționalul show aerian, care de peste 15 ani încântă publicul, în apropierea Ploieștiului.

Munca și pasiunea oamenilor minunați de la Aeroclubul României au fost întotdeauna apreciate de către public. Spectacolul aviatic este impresionat, indiferent de vârstă publicul alegând să petreacă ore de calitate într-un cadru în care să se simtă bine și să se bucure alături de comunitate.

Din acest an, Aeroclubului României i s-a alăturat în organizare și Grupul Observatorul Prahovean, împreună pregătind nu doar spectacolul din aer, ci și elementele de noutate din spectacolul de la sol.

Nu vor exista ”timpi morți”

Pasionații erau obișnuiți cu pauzele firești între numerele de acrobație aeriană și parașutism, necesare pregătirii ”intrării în scenă” a celor care impresionează de fiecare dată.

Un prim element de noutate îl reprezintă îmbinarea pasiunii pentru motoarele avioanelor cu pasiunea pentru motoarele mașinilor și motocicletelor. Se pregătesc în aceste zile evoluții paralele din aer și de la sol, avion versus mașini sau motociclete.

Se fac calcule de viteză, distanțe de frânare în siguranță și se pariază, desigur simbolic, pe cine ar putea câștiga

Spre exemplu, faceți un mic exercițiu de imaginație: un avion de acrobație poate atinge 400 km/h. Va veni în zbor acrobatic, cu carlinga spre sol, zburând deasupra pistei cu 180-200 km/h. Va reuși o Tesla P100D, de peste 700 de cai putere, să ”prindă avionul” având la dispoziție o pista de doar 750 metri?

Greu de spus, dar vom vedea. Noi avem deja o idee și vă mai spunem că 100 km/h se ating de către Tesla în 2,5 secunde, 200 în 8-9 secunde. Și totul trebuie să se întâmple incluzând și distanța necesară pentru frânare, astfel încât să se desfășoare în deplină siguranță.

La fel se va întâmpla și cu o motocicletă de competiție, dar și cu un superb Mercedes GT-S AMG. Acum suntem siguri că deja vă imaginați ce teste se fac, câte calcule sunt necesare pentru ca publicului să îi fie oferită o experiență unică pe Aerodromul Gheorghe Bănciulescu.

În zilele următoare vom reveni și cu alte surprize, câteva dezvăluiri despre mașinile retro, exemplare cu adevărat de colecție, cu detalii despre parada moto, cu ceea ce vi se pregătește în zonele fun&food din public. Și pentru că am amintit despre Măria Sa Publicul, accesul va fi LIBER! La fel și spațiul generos de parcare.

