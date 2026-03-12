Ploiești, fără păcănele! Peste 100 de bătăi și scandaluri în sălile de jocuri de noroc și cazinourile din Ploiești

Bătăi între jucători, scandaluri între jucători și angajați, bătăi între jucători și agenții de pază și aparate de jocuri de noroc distruse. Aceste sunt incidentele pentru care polițiștii au fost solicitați să intervină cel mai des în incinta sau în apropierea sălilor de jocuri de noroc din Ploiești, în ultimii doi ani. Campania „Ploiești, fără păcănele”, demarată de Observatorul Prahovean, continuă.

Astăzi vă prezentăm bilanțul polițiștilor în urma intervențiilor la solicitări care au vizat sălile de jocuri de noroc, cazinourile sau casele de pariuri din Ploiești, în ultimii doi ani.

Bătăi în sălile de jocuri de noroc din Ploiești

Potrivit IPJ Prahova, „în perioada 01.01.2024 – prezent, pe raza municipiului Ploiești au fost înregistrate peste 115 intervenții ale poliției în incinta sălilor de jocuri de noroc, cazinourilor sau caselor de pariuri ori în proximitatea acestora.

Intervențiile au vizat, în principal, conflicte între clienți, conflicte între clienți și personalul unităților sau agenții de securitate, persoane recalcitrante ori aflate sub influența alcoolului, neînțelegeri generate de desfășurarea jocurilor sau sesizări privind prezența unor minori ori a unor persoane care figurau cu autoexcludere”.

Din acest total, în aproape 30 de cazuri (25%) au fost întocmite dosare penale pentru infracțiuni precum furt, distrugere, lovirea sau alte violențe, amenințare, purtare abuzivă, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase ori însușirea bunului găsit.

În 52 de cazuri (45% din total) au fost aplicate sancțiuni contravenționale, în principal conform Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială sau conform O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea S.N.U.A.U. 112, pentru apelarea abuzivă a numărului de urgența.

În restul situațiilor, conflictele au fost aplanate la fața locului de către polițiști, iar în unele cazuri aspectele sesizate nu s-au confirmat.

Cartierele din Ploiești unde au avut loc intervenții ale polițiștilor în sălile de jocuri de noroc

Când vine vorba de zonele din Ploiești unde au izbucnit aceste conflicte, polițiștii au avut intervenții în toate cartierele:

„Intervențiile au fost gestionate de structurile de ordine publică ale Secțiilor de

Poliție nr. 1 (Centru, Bereasca, Radu de la Afumați), 2 (Nord, Republicii, Albert, Malu Roșu, ), 3 (Vest, Rudului, 9 Mai) și 4 (Eminescu, Mimiu, Bariera București, Mihai Bravu), fiind semnalate în mai multe locații din municipiu, situate pe artere precum Bulevardul Republicii, Șoseaua Nordului, strada Poștei, strada Veronica Micle, Aleea Chimiei, strada C.D. Gherea, strada Malu Roșu, strada Ștrandului, strada Gheorghe Doja, strada Găgeni și strada Cameliei, inclusiv în incinta unor centre comerciale”, au mai precizat reprezentanții IPJ Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.

Controale la sălile de jocuri de noroc din Ploiești

În perioada 01.01.2025 – prezent, polițiștii au efectuat aproximativ 250 de controale la unități de tip sală de jocuri, cazino sau casă de pariuri de pe raza municipiului Ploiești, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 50.000 de lei, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Pe raza secțiilor de poliție rurală arondate Poliției Municipiului Ploiești a fost înregistrată o singură sesizare de acest tip, respectiv în cursul lunii februarie 2024, la o casă de pariuri din comuna Gorgota, în urma unui conflict între mai multe persoane, fiind întocmit dosar penal pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar față de un bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior fiind instituită măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

În mediul rural au fost efectuate 5 controale la astfel de unități, fiind aplicate 2 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 400 de lei.