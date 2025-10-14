Cele mai periculoase cartiere din Ploiești. Topul infracțiunilor

Observatorul Prahovean a alcătuit un clasament al celor mai periculoase cartiere din Ploiești, plecând de la informațiile puse la dispoziție de Poliția Prahova.

- Publicitate -

În ultimul au apărut periodic, atât în presa centrală cât și cea locală, articole cu privire la cele mai nesigure orașe sau cartiere din țară.

În realitate, aceste clasamente sunt realizate de anumite platforme de imobiliare și se bazează doar pe evaluarea pe care o fac oamenii cu privire la zona în care locuiesc.

- Publicitate -

Peste 1600 de infracțiuni în Ploiești

Pentru a clarifica aceste aspecte, Observatorul Prahovean a solicitat Poliției Prahova o statistică detaliată a numărului de dosare penale întocmite la nivelul fiecărei secții de poliție din Ploiești, în ultimele opt luni ale anului 2025.

Datele obținute astfel relevă încadrarea faptelor cercetate la nivelul celor patru secții de poliție din Ploiești.

Adresele și limitele teritoriale ale secțiilor de poliție din Ploiești

Secția 1 Poliție – Ploiești, str. Ghe. Doja, nr. 119 ;

- Publicitate -

Zona de competență cuprinde cartierele: Centrul Civic, Transilvaniei, Gheorghe Doja, Radu de la Afumați, Bereasca, Poștei, Andrei Mureșanu (zona situată pe partea dreaptă a str. Văleni, pe sensul de mers Centru – Nord), Traian, Bulevardul Independenței.

Secția 2 Poliție – Ploiești, str. Șos. Vestului nr. 19 ;

Zona de competență cuprinde cartierele : Nord, Republicii, Albert, Traian, zona industrială “Crângul lui Bot”, Malu Roșu, Andrei Mureșanu (zona situată pe partea stângă a str. Văleni, pe sensul de mers Centru – Nord).

- Publicitate -

Secția 3 Poliție – Ploiești, str. Minerva, nr.4 ;

Zona de competență cuprinde cartierele: Peneș Curcanul, Vest, Lămâița, 9 Mai, Mărășeşti, Eroilor, Rudului, Mitică Apostol, Ana Ipătescu.

Secția 4 Poliție – Ploiești, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1 A.

- Publicitate -

Zona de competență cuprinde cartierele: Bulevardul Independenței, Eminescu, Mimiu, Bulevardul București, Petrolului, Râfov, Moţoi, Lupeni, Democrației, Pictor Rosenthal, Zona industrială Teleajen, Mihai Bravu.

De la începutul anului și până a finalul lunii septembrie, la nivelul municipiului Ploiești au avut loc 1601 de situații incriminate de Codul Penal. Distribuția acestora la nivelul secțiilor de poliție este următoarea:

Secția 1 – 496

Secția 2 – 384

Secția 3 – 291

Secția 4 – 430

Cele mai periculoase cartiere din Ploiești

Pentru a putea evidența cele mai periculoase cartiere din Ploiești, am centralizat infracțiunile contra persoanei (omorul, lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, loviturile cauzatoare de moarte, uciderile din culpă etc), contra patrimoniului (tâlhărie, abuz de încredere, înșelăciune, distrugere etc), infracțiunile contra siguranței publice înregistrate în Ploiești, în ultimele opt luni, la nivelul fiecărei secții de poliție.

- Publicitate -

Infracțiuni contra persoanei – 326

În această categorie intră infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății, infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie, infracțiuni contra libertății persoanei, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale și infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Secția 1 – 101

Secția 2 – 89

Secția 3 – 44

Secția 4 – 92

Infracțiuni contra patrimoniului – 945

În această categorie regăsim: furturile, tâlhăria și pirateria, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, fraudele comise prin sistemele informatice și mijloacele de plată electronice, distrugerea și tulburarea de posesie.

- Publicitate -

Secția 1 – 305

Secția 2 – 228

Secția 3 – 147

Secția 4 – 265

Infracțiuni contra siguranței publice – 117

În această categorie regăsim: infracțiuni contra liniștii și ordinii publice, infracțiuni contra familiei și infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate.

Secția 1 – 37

Secția 2 – 21

Secția 3 – 39

Secția 4 – 20

- Publicitate -

Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială – 68

În această categorie regăsim infracțiunile contra liniștii și ordinii publice și infracțiunile contra familiei

Secția 1 – 8

Secția 2 – 14

Secția 3 – 30

Secția 4 – 16

Astfel, având în vedere datele prezentate de Poliția Prahova, cu privire la numărul de infracțiuni raportate, putem concluziona că, cele mai periculoase cartiere din Ploiești sunt cele arondate Secției 1 de Poliție:

Centrul Civic,

Transilvaniei,

Gheorghe Doja,

Radu de la Afumați,

Bereasca,

Poștei,

Andrei Mureșanu (zona situată pe partea dreaptă a str. Văleni, pe sensul de mers Centru – Nord), Traian, Bulevardul Independenței,

Urmate de cartierele arondate Secției 4

Eminescu,

Mimiu,

Bulevardul București,

Petrolului,

Râfov,

Moțoi,

Lupeni,

Democrației,

Pictor Rosenthal,

Zona industrială Teleajen,

Mihai Bravu.

Topul este completat de cartierele arondate Secției 2

Nord,

Republicii,

Albert,

Traian,

zona industrială “Crângul lui Bot”,

Malu Roșu,

Andrei Mureșanu (zona situată pe partea stângă a str. Văleni, pe sensul de mers Centru – Nord).

Cele mai liniștite zone din Ploiești, potrivit numărului de infracțiuni raportate, sunt cele arondate Secției 3:

Peneș Curcanul,

Vest,

Lămâița,

9 Mai,

Mărășeşti,

Eroilor,

Rudului,

Mitică Apostol,

Ana Ipătescu.