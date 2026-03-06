Ploiești se pregătește să interzică păcănelele. Ce se întâmplă cu Loteria Română

Conducerea Primăriei Ploiești lucrează la un proiect de hotărâre prin care să interzică activitatea sălilor de jocuri de noroc din municipiu. Singura excepție va fi Loteria Română, însă cu o condiție importantă.

Săptămâna trecută, Guvernul a dat posibilitatea consiliilor locale de a interzice activitatea sălilor de jocuri de noroc, iar acest lucru se va întâmpla și la Ploiești.

Cel puțin așa a promis primarul Mihai Polițeanu, care a răspuns pozitiv campaniei Observatorul Prahovean – „Ploiești, fără păcănele!”.

De altfel, consilierii locali contactați de redacția noastră au declarat la unison că sunt de acord cu un astfel de proiect, care va fi supus votului la următoarea ședință ordinară și că îl vor vota.

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Ploieștiului a anunțat ce se va întâmpla cu Loteria Română.

„Activitatea Loteriei Române în Ploiești nu va fi interzisă. Vom condiționa însă continuarea funcționării sucursalelor pe teritoriul municipiului de scoaterea din toate sediile a aparatelor de jocuri de noroc”, a spus Polițeanu.

O reacție similară a avut-o și șeful PSD Ploiești, Bogdan Toader.

„Loteria Română are o tradiție și vom propune exceptarea ei de la interzicerea sălilor jocurilor de noroc din Ploiești, proiect cu care suntem de acord”, a declarat deputatul Toader.

