Ploiești fără păcănele! „Voi vota da” – reacții ferme din Consiliul Local

Campania „Ploiești fără păcănele”, lansată de Observatorul Prahovean, a generat primele reacții oficiale în administrația locală. Primarul municipiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că va iniția un proiect de hotărâre pentru scoaterea sălilor de jocuri de noroc în afara orașului. La rândul lor, contactați de Observatorul Prahovean, mulți dintre consilierii locali ploieșteni și-au anunțat susținerea pentru un astfel de demers.

Reforma din administrație aprobată recent de Guvernul Bolojan permite autorităților locale să decidă dacă acceptă sau nu funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe raza localității.

Majoritatea consilierilor locali din Ploiești consultați de Observatorul Prahovean, indiferent de culoarea politică, susțin măsura, invocând impactul social al fenomenului. Există însă și rezerve legate de efectele economice și de amploarea jocurilor de noroc online.

Florin Ioniță (PNL): Sunt „pentru” acest lucru

Florin Ioniță afirmă că discuțiile privind restricționarea jocurilor de noroc au început încă din decembrie 2025 și susține adoptarea proiectului:

„Eu personal am avut discuții cu domnul primar încă din decembrie 2025 și a rămas ca Executivul să pregătească un proiect privind restricționarea jocurilor de noroc pe raza municipiului Ploiești. Sunt pentru acest lucru. Cu siguranță nu vor dispărea peste noapte, pentru că trebuie să-și amortizeze investiția. Măsura se va implementa treptat.”

Robert Vâscan (PSD): Analiză asupra bugetului

Robert Vâscan susține inițiativa din perspectivă socială, dar atrage atenția asupra impactului financiar:

„Din punct de vedere al activității, din punct de vedere social, sunt de acord. Din punct de vedere economic, nu știm ce impact ar putea avea o astfel de măsură asupra bugetului. Necesită o analiză pe această temă cu privire la impactul asupra bugetului.”

Adrian Axinia, europarlamentar AUR: Inițiativă pentru eliminarea păcănelelor din toate localitățile

Europarlamentarul Adrian Axinia, președintele AUR Prahova, susține că formațiunea politică are o inițiativă legislativă care presupune eliminarea jocurilor de noroc, implicit a „păcănelelor”, din toate localitățile din România, cu excepția stațiunilor turistice.

„Deci, noi propunem o legislație considerabil mai dură și mai tranșantă decât ce a promovat actuala Putere. Implicit, evident că susțin eliminarea jocurilor de noroc din Ploiești. Mai mult, pentru a-i proteja pe prahoveni, cred că ar trebui eliminate din tot județul, cu excepțiile prevăzute de acea lege.

La nivelul României, sunt 56 de stațiuni turistice de interes național, din care 4 în Prahova: Sinaia, Predeal, Azuga și Bușteni. Personal, cred că actuala formă legislativă promovată de Guvernul Bolojan este toxică și nu rezolvă problema. Din contră, sunt protejate interesele acestei „industrii a speranțelor deșarte”.

Practic, nu se face altceva decât să mute decizia la nivel local, creându-se astfel condițiile pentru fapte de corupție. Vor fi șpăgi însemnate încasate ca urmare a „păcănelelor”. Din această perspectivă, cred că fenomenul nu va fi calmat, ci doar alimentat”, susține Axinia, care consideră că „jocurile de noroc nu sunt o formă de divertisment, ci o „taxă pe speranță” aplicată celor care au cel mai puțin”.

Răzvan Enescu (USR): Da, sunt de acord!

Răzvan Enescu consideră că administrația locală are responsabilitatea de a limita accesul la astfel de activități:

„Da, sunt de acord, pentru că, din păcate, aceste săli de jocuri de noroc au distrus multe familii și este un viciu greu de controlat. Noi, ca autoritate locală, putem să limităm accesul la aceste activități. Există modelul din Germania. Noi putem face ceva în acest sens. Este o măsură bună pentru limitarea accesului la sălile de jocuri de noroc pe raza municipiului.”

Raluca Dumitru: Mișcarea Noi, Ploieștenii, co-inițiator al proiectului

Raluca Dumitru (Mișcarea Moi, Ploieștenii) a anunțat că formațiunea pe care o reprezintă dorește să susțină activ proiectul:

„Da, sunt de acord cu o astfel de măsură. Mișcarea Noi, Ploieștenii dorește să fie inițiator al acestui proiect alături de primarul Ploieștiului.”

Mihai Apostolache: Trebuie eliminate și în online

Mihai Apostolache (România în Acțiune) susține măsura, dar consideră că problema trebuie abordată și în mediul online, la nivel național:

„Sunt de acord cu scoaterea păcănelelor, dar, în același timp, ar fi bine să abordăm și problema jocurilor de noroc online. Nu este suficientă măsura legată de scoaterea acestora în afara Ploieștiului. Dacă există voință politică, inclusiv la nivel național, ar trebui ca acestea să fie scoase atât fizic, cât și online, dacă sunt considerate un fenomen periculos pentru societate. Mai bine de 70% din jocurile de noroc sunt în online, iar aici fenomenul este mult mai amplu.”

Cătălina Bozianu (PMP): „Voi vota da”

Cătălina Bozianu a transmis un mesaj ferm de susținere a proiectului:

„Da, susțin scoaterea sălilor de jocuri de noroc în afara municipiului Ploiești. Dincolo de aspectul legal, vorbim despre un impact social real: prea multe familii sunt afectate de dependență, prea mulți tineri ajung expuși zilnic la astfel de tentații, în cartiere, lângă școli sau în zone intens circulate.

Noua legislație ne dă instrumentele necesare pentru a interveni, iar eu cred că administrația locală are datoria să le folosească în interesul comunității. Voi vota «da» la orice proiect de hotărâre de Consiliu Local care prevede scoaterea acestor activități din Ploiești și reașezarea lor în afara orașului.”

Proiectul urmează să fie supus votului în Consiliul Local la ședința ordinară de la finele lunii martie, a anunțat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului. (Detalii AICI)