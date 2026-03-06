Primul oraș care interzice păcănelele. Cum arată proiectul posibil model pentru Ploiești

La solicitarea Observatorului Prahovean, Primăria Slatina a transmis proiectul de hotărâre de Consiliu Local prin care sălile de jocuri de noroc ar urma să fie interzise în oraș. De altfel, primarul din Slatina a fost primul edil din țară care a anunțat o astfel de inițiativă, în urma căreia ziarul nostru a lansat campania „Ploiești, fără păcănele!”.

Primăriile pot decide soarta ”păcănelelor”

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea de către Guvern a unei ordonanțe de urgență care permite consiliilor locale să decidă, prin hotărâre, dacă astfel de activități pot funcționa sau nu pe teritoriul localității. Eliminarea ar urma să se facă treptat, pe măsură ce expiră autorizațiile existente.

La scurt timp, primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo (PNL), a anunțat public că va promova o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea activităților de jocuri de noroc în localitate.

Cum arată proiectul de interzicere a păcănelor din Slatina

Ziarul nostru publică astăzi proiectul de hotărâre inițiat de primarul din Slatina, care ar putea constitui un model pentru Consiliul Local Ploiești.

Reamintim că, în urma campaniei „Ploiești, fără păcănele!” derulată de ziarul nostru, primarul Mihai Polițeanu a anunțat că va iniția un proiect privind scoaterea din oraș a sălilor de jocuri de noroc, iar consilierii locali contactați de noi au promis că îl vor vota.

Revenind la Slatina, proiectul de hotărâre prevede că, începând cu data adoptării, se interzice organizarea și exploatarea activităților de jocuri de noroc pe raza municipiului Slatina.

Art. 1 Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a hotărârii, își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de autorizare.

Art. 2. După expirarea autorizațiilor emise de către Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, nu se vor emite acorduri sau autorizații de funcționare locală pentru astfel de activități pe raza municipiului Slatina.

Art. 3. Primarul municipiului Slatina, prin Direcția Administrare Patrimoniu și Serviciul Public Poliția Locală Slatina, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Documentul poate fi accesat aici: proiect Slatina