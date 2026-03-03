Cum a fost Ploieștiul, timp de 30 de ani, „Republica fără ITP”, din cauza troleibuzelor TCE

Timp de aproape 30 de ani, de când troleibuzele au fost introduse în transportul public din Ploiești, acestea au circulat fără inspecție tehnică periodică (ITP). Informația nu este o concluzie care ne aparține, ci este declarația lui Nicolae Alexandri, unul dintre „oamenii cheie” ai societății, așa cum apare și pe pagina de Wikipedia a societății de transport public, acesta ocupând doar funcții de conducere în ultimii nouă ani.

Cum am ajuns în această situație? TCE Ploiești a interpretat legea după bunul plac și a considerat că troleibuzele sunt asimilate tramvaielor, mijloace de transport pentru care ITP-ul nu e obligatoriu. Când șoferii au început să fie opriți în trafic și sancționați, troleibuzele au fost retrase din circulație și a urmat un război al declarațiilor.

În tot acest timp, TCE prin directorul de exploatare, Nicolae Alexandri, susținea că nici nu au posibilitatea tehnică de a face ITP-ul troleibuzelor, primarul Polițeanu lăsa de înțeles că Poliția acționează discreționar, iar singurii care sufereau erau ploieștenii, înghesuiți că sardelele, în autobuzele introduse în circulație pentru a suplimenta lipsa troleibuzelor.

Aproape 30 de ani troleibuzele din Ploiești au circulat fără ITP

Vă reamintim că situația a ieșit la iveală la începutul lunii februarie a acestui an, după ce Observatorul Prahovean a solicitat informații și clarificări atât Poliției Prahova cât și Registrului Auto Român, cu privire la obligativitatea efectuării ITP-ului în cazul troleibuzelor.

La patru zile de la publicarea primului articol pe această temă, polițiștii au efectuat un amplu control în urma căruia troleibuzele TCE au fost oprite în trafic și verificate. Cum era de așteptate, oamenii legii au aplicat sancțiuni pentru lipsa ITP-ului și au retras certificatele de înregistrare pentru cele trei troleibuze oprite.

Această situație a generat o adevărată criză la nivelul societății de transport (TCE Ploiești) și a Primăriei. Restul troleibuzelor au fost retrase din circulație, iar TCE a acceptat, într-un final, că trebuie să supune legii, după aproximativ 30 de ani în care aceste mijloace de transport au fost în ilegalitate.

Situația în țară

Cum Ploieștiul nu este singurul oraș din România în care circulă troleibuze, am solicitat informații mai multor societăți de transport în comun din țară pentru a afla cum au tratat de-a lungul timpul obligativitatea inspecției tehnice periodice pentru troleibuzele.

Răspunsurile primite de la societățile de transport public din București, Brașov, Cluj și Mediaș ne-au făcut să înțelegem că, de la introducerea troleibuzelor în circulație și până în prezent, doar la Ploiești legea a fost interpretată diferit.

Practic, TCE Ploiești, prin oamenii care au condus timp de 30 de ani societatea, a funcționat după propriile legi și reguli, ignorând legislația rutieră.

Ca în 1870, când un grup de liberali radicali locali, nemulțumiți de guvernul conservator, au încercat să declanșeze o mișcare republicană, așa și TCE a încercat să își proclame propria „republică” a transportului în comun, funcționând după reguli interne și interpretări proprii, ignorând timp de aproape trei decenii legislația rutieră aplicată în restul țării.

Concret, în orașele menționate anterior, de la începutul introducerii troleibuzelor în circulație, acestea au efectuat ITP-ul o dată la șase luni, conform legislației în vigoare.

Vezi răspunsurile primite mai jos:

De ce nu au fost verificate de polițiști, timp de 30 de ani, troleibuzele din Ploiești

Oamenii au ajuns să se întrebe, pe bună dreptate, de ce în toți acești ani Poliția nu a făcut niciun control. Această întrebare am adresat-o și noi Inspectoratului de Poliție Prahova, iar din răspunsul primit reiese că responsabilitatea verificării acestor documente o poartă, de fapt, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).

„În ceea ce privește aplicarea măsurilor contravenționale pe linia stării tehnice, potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, constatarea deficiențelor vehiculelor se face de către poliția rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliția rutieră, împreună cu instituțiile abilitate de lege

Conform art. 7 lit. j) din Hotărârea nr. 1088 din 2011, privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în scopul îndeplinirii responsabilităților ce îi revin, exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care, prin construcție și echipare, au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.

Cu privire la situația solicitată, respectiv perioada 1998 – 2026, instituția noastră nu dispune de o statistică distinctă din care să reiasă incidența controalelor, deficiențelor constatate, lucrări penale întocmite sau mijloace de transport verificate, ce s-au desfășurat într-un anumit punct de interes și cu privire la vehiculele deținute de un operator de transport.

Potrivit jurisprudenței în domeniul aplicării legislației privind liberul acces la informații de interes public, obligația de a furniza datele solicitate se referă doar la cele deținute și în forma în care acestea se regăsesc la acel moment, fără obligația de a le prelucra conform petițiilor formulate de cetățeni.

În ceea ce privește activitățile derulate în mun. Ploiești în anul 2026 pe linia verificării transportului public local de persoane, vă informăm că acestea s-au demarat în conformitate cu planul de acțiune dispus de la nivelul I.G.P.R – Direcția Rutieră RoadPOL – Truck and Bus. – transport mărfuri și persoane.

În acest context, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale conducătorilor troleibuzelor pentru lipsa inspecției tehnice periodice. Potrivit datelor existente, cele 3 sancțiuni contravenționale au fost aplicate cu măsura avertismentului scris și măsura tehnico-administrativă a reținerii certificatelor de înregistrare ale autovehiculelor în cauză”, se arată în răspunsul Poliției.

Vezi răspunsul complet aici: POLITIE_TROLEIBUZE_PLOIESTI

TCE recunoaște vinovații, dar le ascunde numele

După jumătatea lunii februarie, TCE Ploiești a început efectuarea ITP-ului la troleibuzele pe care le deține. Ba mai mult, în cadrul unei conferințe de presă organizată de către primarul Mihai Polițeanu și prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a fost prezentată și soluția pentru efectuarea inspecției în viitor: „jumătate” din ITP va fi efectuat în garajele TCE, care au fost între timp tehnologizate, iar cealaltă „jumătate” va fi efectuată la sediul RAR Prahova care va elibera și documentul care atestă trecerea ITP-ului.

Observatorul Prahovean a încercat să afle cine este vinovat pentru această situație, în atribuțiile cărui angajat al societății intră aceste verificările ca mijloacelor de transport, înainte ca acestea să iasă pe străzi și ce sancțiuni au fost dispus.

În răspunsul oficial, TCE indică explicit responsabilitatea: „obligativitatea respectării legislației în materie, în sensul verificării efectuării inspecției tehnice periodice, revine, în cazul troleibuzelor, managerului de transport al T.C.E. S.A., precum și șefului de depou troleibuze”.

TCE confirmă inclusiv că au fost luate măsuri: „Conducerea societății a dispus sancționarea disciplinară a managerului de transport și a șefului depoului de troleibuze și reinstruirea acestora”.

Deci responsabilii sunt identificați. Sancțiunile au fost aplicate. Problema pare rezolvată, dar numai pe hârtie.

Când a venit vorba despre identitatea celor sancționați, TCE a ridicat scutul GDPR. „(…) în ceea ce privește comunicarea identității unor angajați și a sancțiunilor disciplinare dispuse împotriva acestora, sancțiunile disciplinare au un caracter confidențial și sunt protejate de legislația privind datele cu caracter personal (GDPR).

Informațiile despre sancționarea unui angajat nu trebuie făcute publice, ci comunicate strict persoanei vizate și, dacă este necesar, departamentelor interne”.

Cu alte cuvinte, ploieștenii pot afla că există vinovați, dar nu și cine sunt aceștia. Deși vorbim despre o societate de transport public, finanțată din bani publici și care deservește mii de persoane zilnic.