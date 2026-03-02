- Publicitate -
Criza troleibuzelor fără ITP la Ploiești: TCE recunoaște vinovații, dar le ascunde numele

Timp de câteva zile, troleibuzele din Ploiești au dispărut din trafic pentru un motiv greu de ignorat: nu aveau Inspecția Tehnică Periodică (ITP). Abia după ce problema a devenit publică, vehiculele au fost retrase. Cine se face vinovat de această situație?

Observatorul Prahovean a solicitat conducerii TCE Ploiești să precizeze clar cine este vinovat și ce sancțiuni au fost aplicate.

„Obligativitatea revine managerului și șefului de depou”

În răspunsul oficial, TCE indică explicit responsabilitatea: „obligativitatea respectării legislației în materie, în sensul verificării efectuării inspecției tehnice periodice, revine, în cazul troleibuzelor, managerului de transport al T.C.E. S.A., precum și șefului de depou troleibuze”.

TCE confirmă inclusiv că au fost luate măsuri: „Conducerea societății a dispus sancționarea disciplinară a managerului de transport și a șefului depoului de troleibuze și reinstruirea acestora”.

În plus, TCE szusțines că șoferii depistați în trafic cu troleibuze fără ITP au primit avertisment din partea Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul Rutier.

Deci responsabilii sunt identificați. Sancțiunile au fost aplicate. Problema pare rezolvată, dar numai pe hârtie.

Numele? Secret, pe motiv de încălcare a GDPR-ului

Când a venit vorba despre identitatea celor sancționați, TCE a ridicat scutul GDPR. „(…) în ceea ce privește comunicarea identității unor angajați și a sancțiunilor disciplinare dispuse împotriva acestora, sancțiunile disciplinare au un caracter confidențial și sunt protejate de legislația privind datele cu caracter personal (GDPR). Informațiile despre sancționarea unui angajat nu trebuie făcute publice, ci comunicate strict persoanei vizate și, dacă este necesar, departamentelor interne”.

Cu alte cuvinte, ploieștenii pot afla că există vinovați, dar nu și cine sunt aceștia. Deși vorbim despre o societate de transport public, finanțată din bani publici și care deservește mii de persoane zilnic.

Transparența se oprește la poarta TCE-ului, pe motiv de GDPR, chiar și atunci când este vorba despre siguranța călătorilor, dar și de respectarea lesgislației în vigoare.

