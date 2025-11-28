Amenzi pentru incendiul depozitului de deșeuri de la Aricești

În urmă cu o lună, la depozitul de deșeuri din Ariceștii Rahtivani aparținând companiei Coseco Waste a izbucnit un incendiu violent. În urma acestui incident, Garda de Mediu Prahova a amendat proprietarul depozitului cu 115.000 lei.

Pompierii au reușit să stingă incendiul de la depozitul respectiv după trei zile de la izbucnirea primelor flăcări. Mirosul de cauciuc și plastic ars rezultat în urma arderii deșeurilor a fost resimțit inclusiv în Ploiești, dar și în localitățile învecinate, la o distanță de peste zece kilometri de focar.

În total, cinci cinci ofițeri și peste 100 de subofițeri și soldați gradați profesioniști au fost mobilizați pentru stingerea focului. Potrivit ISU Prahova, cauza probabilă a incendiului a fost autoaprinderea, printr-o reacție chimică dintre substanțe.

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanii Gărzii de Mediu Prahova au transmis că în urma incendiului, operatorul economic a fost sancţionat cu două amenzi în valoare de 115.000 lei. O amendă a fost aplicată pentru că firma nu a luat toate masurile necesare astfel incat să poată fi evitată aparţia de focare deschise pe amplasament, măsură trasată și în cadrul controalelor anterioare, iar a doua pentru poluarea produsă de incendiu.

Reamintim că, pe parcursul intervenției, autoritățile de mediu au efectuat măsurători ale calității aerului și s-au constatat depășiri la amoniac și monoxid de carbon.