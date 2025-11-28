Majoritatea parcometrelor noi din Ploiești, puse în funcțiune

SGU Ploiești a anunțat, joi seară, că majoritatea parcometrelor noi amplasate în Municipiul Ploiești au fost puse în funcțiune, dar plata se face momentan, exclusiv numerar.

„În cursul zilei de astăzi, majoritatea noilor parcometre amplasate pe domeniul public al Municipiului Ploiești au fost puse în funcțiune!

Până la finalizarea procesului de integrare a soluțiilor informatice pentru toate aplicațiile bancare disponibile în prezent, plata utilizării acestor dispozitive se va realiza exclusiv în numerar, urmând ca în cel mai scurt timp să fie disponibilă și varianta achitării cu cardul a tarifelor de parcare.

Totodată, odată cu implementarea sistemului de monitorizare de la distanță, prin intermediul unor softuri dedicate, se va asigura o îmbunătățire semnificativă a timpului de intervenție în cazul lucrărilor de mentenanță, precum și o supraveghere operativă și eficientă a echipamentelor instalate pe domeniul public.”, a transmis SGU printr-o postare pe Facebook.