- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Majoritatea parcometrelor noi din Ploiești, puse în funcțiune

David Mihalache
Autor: David Mihalache
parcometre noi ploiesti

SGU Ploiești a anunțat, joi seară, că majoritatea parcometrelor noi amplasate în Municipiul Ploiești au fost puse în funcțiune, dar plata se face momentan, exclusiv numerar.

- Publicitate -

„În cursul zilei de astăzi, majoritatea noilor parcometre amplasate pe domeniul public al Municipiului Ploiești au fost puse în funcțiune!

Până la finalizarea procesului de integrare a soluțiilor informatice pentru toate aplicațiile bancare disponibile în prezent, plata utilizării acestor dispozitive se va realiza exclusiv în numerar, urmând ca în cel mai scurt timp să fie disponibilă și varianta achitării cu cardul a tarifelor de parcare.

- Publicitate -

Totodată, odată cu implementarea sistemului de monitorizare de la distanță, prin intermediul unor softuri dedicate, se va asigura o îmbunătățire semnificativă a timpului de intervenție în cazul lucrărilor de mentenanță, precum și o supraveghere operativă și eficientă a echipamentelor instalate pe domeniul public.”, a transmis SGU printr-o postare pe Facebook.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Operațiune subacvatică inedită la Barajul Paltinu. Cum decurge golirea barajului

Oana Stoica Oana Stoica -
La Barajului Paltinu are loc, de aproape patru luni,...

Amenzi pentru incendiul depozitului de deșeuri de la Aricești

Marius Nica Marius Nica -
În urmă cu o lună, la depozitul de deșeuri...

Castrul roman de la Drajna, readus la viață cu 2 milioane de euro

Oana Stoica Oana Stoica -
Castrul roman de la Drajna, una dintre cele mai...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -