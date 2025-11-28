Operațiune subacvatică inedită la Barajul Paltinu. Cum decurge golirea barajului

La Barajului Paltinu are loc, de aproape patru luni, una dintre cele mai complexe și riscante operațiuni din ultimii 20 de ani în infrastructura critică a județului Prahova. Observatorul Prahovean a obținut imagini spectaculoase, în exclusivitate, din zonele unde publicul nu are voie să pășească.

Clipul video și galeria foto care ilustrează acest reportaj arată, în premieră, amploarea operațiunii desfășurate în adâncul barajului.

Incidentul care a schimbat totul

În luna iunie a acestui an, în timpul unor manevre tehnice de golire parțială, echipele de la Barajul Paltinu au constatat o problemă gravă: obturarea golirii de fund GF2, unul dintre mecanismele esențiale pentru siguranța și funcționarea acumulării.

Reporterii Observatorului Prahovean au fost atunci la fața locului și au documentat primele momente ale incidentului.

Pentru identificarea cauzei a fost necesară o operațiune complexă: investigații subacvatice, expertize tehnice și trimiterea unei echipe de scafandri specializați, care au confirmat că intervenția nu poate fi realizată în condițiile actuale de nivel ale apei.

Coborârea nivelului apei, nu o golire completă

În urma analizelor, specialiștii Administrației Bazinale de Apă Buzău–Ialomița și ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova au stabilit măsurile obligatorii: coborârea controlată a nivelului apei în acumulare până la o cotă care să permită intervenția scafandrilor.

„Este vorba despre o coborâre a nivelului până la o cotă care să permită deblocarea golirii de fund, și nu despre o golire totală a lacului de acumulare”, au transmis reprezentanții ABA Buzău–Ialomița.

Operațiunea a început în luna august, pornind de la cota 640 m, iar în prezent acumularea se află la 609 m, urmând ca la 605 m intervenția scafandrilor să devină posibilă.

Condiții stricte pentru intervenția subacvatică

Directorul SGA Prahova, Ciprian Ciurea, a explicat pentru Observatorul Prahovean:

„Lucrările de deblocare se vor realiza de către scafandri, dar numai în condiții care să le asigure integritatea fizică și o vizibilitate adecvată. Este necesară o cotă de 605 mDM în acumulare, precum și o decolmatare tehnologică în zona golirii de fund. În prezent, aceste condiții nu sunt îndeplinite, cota actuală fiind de 609.30 mDM.”

Scăderea nivelului apei depinde în mare măsură de precipitații, iar lacul Paltinu este alimentat continuu de Doftana, Paltinoasa și Secaria. Orice episod de ploi poate încetini sau chiar bloca operațiunea.

54 de ani sub apă: mecanismele ascunse ale barajului ies la lumină

Barajul Paltinu a fost pus în funcțiune în 1971. De atunci, numeroase echipamente metalice, vane, galerii și structuri tehnice au rămas neatinse, acoperite de apă timp de peste o jumătate de secol.

Abia acum, în urma scăderii nivelului, personalul de exploatare poate inspecta zone inaccesibile în mod normal și detalii tehnice care nu au mai fost vizibile din anii ’70. Echipa de scafandri care va interveni după atingerea cotei de 605 mDM ar putea descoperi noi probleme, iar specialiștii nu exclud necesitatea unor lucrări suplimentare.

Când se va finaliza operațiunea?

În acest moment, din cauza factorilor imprevizibili, meteo, hidrologici, tehnici, nu poate fi estimat un termen clar pentru finalizarea deblocării golirii de fund. Până atunci, operațiunea de scădere treptată a nivelului apei continuă, cu monitorizare 24/7.

