Înmatricularea mașinilor se va putea face online

Parlamentul a adoptat legea prin care se permite înmatricularea mașinilor să se facă integral online. Digitaliarea a început încă de anul trecut, însă trebuia pus la punct un aspect.

Șoferii erau încă puși să facă un drum până la Direcția de Înmatriculări pentru a primi o ârtie cu datele de acces la platforma online.

Odată cu implementarea acestei legi, șoferii vor putea să-și înmatriculeze mașina online, iar în câteva ore să poată ridica plăcuțele, fără a mai pierde timp la cozi.

În acestă vară, Ministerul de Interne a anunțat că face demersuri pentru crearea unui serviciu prin care plăcuțele de înmatriculare să fie livrate la domiciliu, parte a procesului de digitalizare.

„Era o struţo-cămilă aşa, era o încercare, s-a încercat să se vadă dacă funcţionează. Evident că e mai bine online. Mă bucur că in sfârsit se digitalizează lucrurile”.

Această digitalizare, însă, îi sperie pe cei nefamiliarizați cu tehnologia. „Eu nu depun online, eu depun aici direct. E mai sigur. Cine ştie să umble, e bine. Eu cu internetul nu prea”, a spus un domn.

„În perioada următoare se vor demara procedurile pentru identificarea celor mai bune soluții tehnice pentru punerea în aplicare a noutăților legislative. În prezent, DGPCI realizează operațiuni exclusiv online, cum ar fi emiterea duplicatului de permis conducere, înmatriculare, radierea online, păstrarea numărului de înmatriculare”, a declarat Loredana Pisică, subinspector poliţie.