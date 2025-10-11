Șanțuri pluviale astupate în Iordăcheanu pentru pistă de biciclete

Comuna prahoveană Iordăcheanu, se confruntă cu un risc major de inundații din cauza unor lucrări pentru amenajarea unei piste de biciclete. SC Coni SA execută lucrarea, iar drumul este unul județean, deci în administrarea Consiliului Județean Prahova.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, mai mulți locuitori ai comunei prahovene Iordăcheanu, sat Vărbila, au ieșit în stradă pentru a împiedica lucrările la această pistă de biciclete care, de dimineață, fuseseră reluate.

Oamenii reclamă faptul că, din cauza lucrărilor executate, curțile li se inundă. „Toată apa de la pădure va intra peste noi, în curți. Noi suntem în pantă!”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Ionela Săilă, unul dintre localnici.

Sunt mai mulți cei care vor să protesteze. „Inițial muncitorii au spus că sistează lucrările, iara cum au venit și au spus că, după pauza de masă, le vor relua. Că așa au primit dispoziție…”, se plâng oamenii.

„Nu se poate să facă piste de biciclete, când noi nu avem canalizare, nu avem gaze… toarnă pentru piste. De ce nu fac, așa ca în alte părți, să tragă tubulatura și apoi să amenajeze piste de biciclete?”, se arată oamenii revoltați.

Ei sunt speriați că apa, în timpul ploilor, le va intra în curți și le va inunda, ca le va inunda haznalele pentru că, așa cum au spus, oamenii nu au canalizare în Iordăcheanu.

„Cerem să se bage un tub, canalizare, nu piste de biciclete. De la acestea ne inundăm. La noi astupă șanțurile să facă piste!”, spun, supărați, oamenii.

În disperare de cauză, pentru a sista lucrările, au sunat la poliție. „Poliția a spus că nu se bagă și că ne dă amendă dacă nu-i lăsăm să-și execute lucrarea”, au povestit oamenii.

Neregulile lucrării constatate de primărie

Încă de la finalul lunii septembrie Primăria din Iordăcheanu a constatat nereguli cu privire la lucrarea executată de constructorul Coni. „Pe șantier nu a fost prezentată autorizaţia de construire și documentația tehnică, investitorul având obligaţia de a păstra la locul de execuţie autorizația și documentaţia tehnică aferentă și de a o prezenta organelor de control”, a fost una dintre neregulile constatate.

„În timpul lucrărilor au fost astupate șanțurile de scurgere a apelor pluviale de-a lungul drumului, fapt ce creează risc de inundare a gospodăriilor din zonă”, se mai arăta în cele constatate de primărie, la finalul lunii septembrie 2025.

Deci, o parte din lucrări au fost executate, o parte din șanțuri fuseseră deja astupate. Locuitorii satului Vărbila cer acum, pe lângă sistarea lucrărilor și readucerea la starea inițială a șanțurilor acoperite.

„Se propune sistarea lucrărilor până la prezentarea autorizației de construire si a proiectului tehnic de execuţie, remedierea situaţiei privind șanţurile de scurgere a apelor pluviale și montarea panoului de identificare a investiției”, a fost, dealtfel, și recomandarea Primăriei Iordăcheanu, în data de 24 septembrie 2025.

Ce spune primarul, Aurel Constantin

„Oamenii au dreptate. Acea zonă este inundabilă ori ei (firma care execută lucrările) au astupat șanțurile. Am vorbit acum la Consiliul Județean și am obținut sistarea lucrărilor până luni, când va veni domnul președinte Nanu la fața locului pentru a vedea situația”, a declarat primarul comunei Iordăcheanu, Aurel Constantin, pentru Observatorul Prahovean.

Luni, 13 octombrie 2025, potrivit celor declarate de primarul comunei, președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, se va deplasa în satul Vărbila, pentru a constata situația la fața locului și pentru a găsi soluții cu privire la această lucrare. Până atunci lucrările sunt sistate.

„Bine că ne fac piste de biciclete, când noi nu avem gaze și canalizare!”, se plâng, supărați, oamenii din Vărbila. Și pe bună dreptate, potrivit primarului Aurel Constantin.

Luni, 13 octombrie 2025, se va tranșa situația în privința lucrării de realizare a unei piste de biciclete în satul Vărbila din comuna prahoveană Iordăcheanu.