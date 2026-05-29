Ce trebuie să știe spectatorii care merg la „Avioane și Motoare – Ploiești Airshow 2026”. Anunțul Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești

Sâmbătă, 30 mai, Aerodromul Strejnicu devine gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente ale anului în Prahova. „Avioane și Motoare – Ploiești Airshow 2026”, organizat de Aeroclubul României în parteneriat cu Observatorul Prahovean, promite demonstrații aeriene spectaculoase, acrobații, parașutiști, expoziții auto și moto, dar și premii pentru participanți. Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești a anunțat măsurile care vor fi luate în zonă.

Mii de spectatori, așteptați la Aerodromul Strejnicu. Accesul gratuit

Evenimentul va avea loc pe Aerodromul „Gheorghe Bănciulescu” din Strejnicu și va reuni pasionați de aviație, automobile și motociclete din întreaga regiune, dar este un moment special și pentru familii.

Pe lângă demonstrațiile aeriene, publicul va putea vedea aeronave de aproape, evoluții de acrobație și salturi cu parașuta. Organizatorii au pregătit și tombole speciale, în cadrul cărora 12 participanți pot câștiga unul dintre cele șase zboruri cu avionul oferite ca premiu.

Jandarmii vor asigura ordinea și siguranța publică

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești au anunțat că vor acționa împreună cu celelalte structuri și cu organizatorii pentru ca evenimentul să se desfășoare fără incidente.

Potrivit acestora, numărul mare de participanți estimat pentru această ediție impune măsuri suplimentare de ordine publică și gestionare a fluxurilor de persoane și autovehicule.

Totodată, jandarmii vor fi prezenți cu un stand de prezentare unde vizitatorii vor putea vedea echipamentele și tehnica de intervenție utilizate în misiunile curente.

Cum se face accesul la Avioane și Motoare – Ploiești Airshow 2026

Organizatorii au stabilit un traseu clar pentru accesul spectatorilor care sosesc cu autoturismul.

„Conform informațiilor furnizate de organizator, accesul la „Avioane și Motoare- Ploiești Airshow 2026“ se va face din strada Principală virând dreapta pe strada Stadionului și, după stadionul Conpet, se face accesul către parcarea destinată publicului. Din parcare, veți avea cale directă către zona destinată publicului”, precizează Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești.

Unde pot parca participanții

Pentru a evita blocajele, organizatorii au pus la dispoziție și alte spații de parcare cu plată.

„Pentru cei care ajung la acest eveniment există alte două spații de parcare cu plată sunt disponibile în parcarea Euro Parking (Tir) din imediata apropiere a sensului giratoriu de pe Centura de Vest a Ploieștiului la intersecția cu DJ 129 – spre Strejnicu, respectiv la restaurantul Axa din apropierea aerodromului.

Persoanele care vor opta să vină la eveniment fără autoturism vor putea intra direct în zona publicului pe următoarea intrare după Aeroclubul Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” Ploiesti”, a precizat Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești.

Organizatorii recomandă folosirea transportului în comun sau a mijloacelor alternative de deplasare pentru reducerea aglomerației din zonă.

Recomandările jandarmilor pentru participanți

Pentru evitarea incidentelor și a disconfortului cauzat de aglomerație, jandarmii le recomandă spectatorilor să ajungă din timp la eveniment și să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine.

De asemenea, participanții sunt sfătuiți să nu aibă asupra lor obiecte sau substanțe interzise și să evite implicarea în conflicte sau situații care pot afecta desfășurarea evenimentului.

O atenție specială trebuie acordată copiilor, care trebuie supravegheați permanent de părinți sau însoțitori.

Ce trebuie să faceți în cazul unei urgențe

Dacă apar situații neprevăzute sau incidente, participanții pot solicita sprijinul echipajelor de jandarmi și polițiști aflate în teren.

De asemenea, pot suna la dispeceratul Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești, la numărul 0244.434.594, iar în cazul unor urgențe pot apela numărul unic 112.

„Avioane și Motoare – Ploiești Airshow 2026” este programat sâmbătă, 30 mai, pe Aerodromul Strejnicu și se anunță unul dintre cele mai spectaculoase evenimente organizate în Prahova în acest an.

Programul evenimentului

12:00 – Începe accesul publicului

Expoziție de mașini și motociclete de epocă

Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale

Street food

Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare

14:00 – 17:00

Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice

Extrageri câștigători tombolă

Paradă moto

17:00 – 21:00

Show aviatic

Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație

Show pirotehnic

Extragere câștigători tombolă

21:15 – Foc de artificii

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean