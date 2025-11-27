S-a deschis un nou tronson din autostrada A 7, Ploiești-Buzău

Poliția Rutieră anunță deschiderea, astăzi, 27 noiembrie 2025, la ora 15:00, a unui nou tronson (lotul 3) al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Pietroasele și Buzău.

Lotul a fost contruit de turcii de la Nurol și a costat 1,1 miliarde de lei. Lucrările au început în luna martie 2024 și au avut ca termen de finalizare noiembrie 2025.

Astfel, începând de astăzi, se va putea circula exclusiv pe autostradă între București și Focșani.

România a ajuns la aproape 1400 de km de autostrăzi și drumuri expres, din care 100 de km au fost dați în folosință în 2025.