Ce a pregătit Primăria Ploiești pentru Ziua Națională a României

Luni, 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională a României, Primăria Ploiești anunță că organizează, în parteneriat cu Garnizoana Ploiești, ceremoniile militare și manifestările dedicate Zilei Naționale a României

„Cu acest prilej, începând cu ora 11.00, în rondul din fața sediului municipalității (Piața Eroilor nr. 1A), se vor desfășura mai multe activități festive, menite să marcheze importanța acestui eveniment național, la care vor participa oficialități locale, parlamentari ai județului Prahova, personal militar și cetățenii municipiului nostru.

Programul dedicat sărbătoririi Zilei Naționale a României va include salutul drapelului de luptă, intonarea Imnului de Stat al României de către Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, precum și oficierea unui serviciu religios”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

Reprezentanții municipiului Ploiești și ai județului Prahova vor susține alocuțiuni, iar în finalul manifestării se vor depune flori în memoria eroilor patriei pe treptele Catedralei „Sfântul Ioan Botezătorul”.

Restricții de circulație pentru Parada de Ziua Națională a României

Ploieștenii prezenți la eveniment se vor putea bucura, în continuare, de tradiționala paradă de Ziua Națională a României, când trupele militare și fanfara Consiliului Județean Prahova vor defila conform planului stabilit de Garnizoana Ploiești.

„Invităm cetățenii să participe cu respect și demnitate națională la aceste momente importante!”, îndeamnă reprezentanții autorității locale.

Pentru buna desfășurare a acestor festivități, Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a stabilit o serie de măsuri referitoare la oprirea circulației în sensul giratoriu din Piața Eroilor nr. 1 A (din fața Catedralei „Sf. Ioan Botezătorul”) și până la intersecția Bulevardului Republicii cu strada Tache Ionescu, în ziua de 01 decembrie 2025, în intervalul orar 10.00-13.00.

„Totodată, facem precizarea că luni, 01 decembrie 2025, declarată zi liberă la nivel național, transportul regulat urban din municipiul Ploiești se va asigura conform programului unei zile de duminică”, au precizat reprezentanții primăriei.