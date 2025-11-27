Pericol de inundații în Prahova, în următoarele 24 de ore

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi, 27 noiembrie 2025, o atenționare de cod galben de viituri pentru râuri din judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău şi Sibiu. Aici sunt anunțate posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunţat că, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, a instituit codul galben de inundaţii de joi, de la ora 12.00, până vineri, la aceeaşi oră.

„Atenţionarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

Populaţia din zonele vizate este rugată să manifeste prudenţă şi să respecte recomandările autorităţilor locale”, a transmis INHGA.