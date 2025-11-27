Colegiul Mihai Viteazul din Ploiești, fără căldură și apă caldă

Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești a rămas fără căldură și apă caldă, joi, 27 noiembrie 2025. Potrivit primelor informații este vorba de o avarie pe care Termo Ploiești trebuie să o remedieze.

- Publicitate -

UPDATE: „Este o avarie punctuală care se va rezolva. Nu sunt afectate alte unități de învățământ”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești.

Din această cauză, elevii colegiului au fost anunțați că vineri, 28 noiembrie, vor desfășura cursurile online, fiind prea frig în incinta clădirii.

- Publicitate -

Elevii care sunt acum prezenți la orele de curs spun că în clase a început să se lase frigul, dar în cursul dimineții a fost bine.

Revenim cu detalii.