Colegiul Mihai Viteazul din Ploiești, fără căldură și apă caldă

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
colegiul mihai viteazul

Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești a rămas fără căldură și apă caldă, joi, 27 noiembrie 2025. Potrivit primelor informații este vorba de o avarie pe care Termo Ploiești trebuie să o remedieze.

UPDATE: „Este o avarie punctuală care se va rezolva. Nu sunt afectate alte unități de învățământ”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești.

Din această cauză, elevii colegiului au fost anunțați că vineri, 28 noiembrie, vor desfășura cursurile online, fiind prea frig în incinta clădirii.

Elevii care sunt acum prezenți la orele de curs spun că în clase a început să se lase frigul, dar în cursul dimineții a fost bine.

Revenim cu detalii.

